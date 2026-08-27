Británico resultó herido durante intento de secuestro en La 70, Medellín: capturaron a uno de los presuntos responsables

Un ciudadano británico resultó lesionado por evitar ser secuestrado, luego de departir con su pareja en un establecimiento comercial de La 70, en el barrio Laureles, de Medellín. Se disponía a tomar una patineta cuando tres hombres en un taxi lo intentaron subir a la fuerza, pero al evitarlo, recibió dos heridas de arma blanca. Los hechos ocurrieron en la carrera 70 con la circular 1, en este sector de la comuna 11 (Laureles-Estadio), en el occidente de Medellín, cuando el extranjero, de 22 años, fue abordado por un taxi y un hombre le dice: “amigo, me da dinero para pagar la carrera, que no tengo”, según rezó el informe policial.

Cuando el europeo, estudiante de Ciencias Políticas, se negó a esta petición, uno de los hombres se bajó del taxi y lo intentó subir a la fuerza a este vehículo para llevárselo, con rumbo desconocido. Sin embargo, ahí comenzó el forcejeo entre ambos, lo que acabó con la agresión física contra el extranjero. Entérese: Una panameña muerta y tres lesionados dejó choque de motos en piques ilegales en La 65, Medellín Con heridas en la clavícula y la cabeza con arma blanca, además de otras lesiones en el cuerpo ocasionadas por los golpes, este británico fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro. Su compañera sentimental también sufrió una herida leve con este cuchillo. Luego de la denuncia, personal de la Policía Metropolitana, apoyados con las cámaras de seguridad del 123, empezaron a monitorear los hechos, observando cómo se produjo la agresión, a su vez que pudieron seguir el recorrido del taxi implicado en estos hechos y los movimientos de los presuntos responsables. Le puede interesar: ¿Por qué cada vez hay más extranjeros viviendo en Medellín? En medio de esta indagación, cuatro horas después de la agresión al europeo, fue capturado Ánderson Ferney Palacio Mosquera, de 20 años, a quien le encontraron una navaja, la cual se investiga si esta hubiese sido usada en este hecho delictivo.

El extranjero, con una fotografía, habría reconocido al capturado como su presunto agresor, por lo que con esa evidencia fue presentado ante un juez de control de garantías para imputarle cargos por tentativa de homicidio, al tiempo que se investigará si también hubo una tentativa de secuestro. El europeo, según las autoridades, iba a alquilar una de las patinetas que se están usando para recorrer las zonas céntricas de la ciudad con el fin de continuar disfrutando la noche de este sector comercial de la ciudad. Se encontraría en la ciudad como parte de un intercambio educativo y vive en un barrio de la comuna 13 (San Javier), de Medellín. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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