Británico resultó herido durante intento de secuestro en La 70, Medellín: capturaron a uno de los presuntos responsables

Un ciudadano británico resultó lesionado por evitar ser secuestrado, luego de departir con su pareja en un establecimiento comercial de La 70, en el barrio Laureles, de Medellín. Se disponía a tomar una patineta cuando tres hombres en un taxi lo intentaron subir a la fuerza, pero al evitarlo, recibió dos heridas de arma blanca.
Los hechos ocurrieron en la carrera 70 con la circular 1, en este sector de la comuna 11 (Laureles-Estadio), en el occidente de Medellín, cuando el extranjero, de 22 años, fue abordado por un taxi y un hombre le dice: “amigo, me da dinero para pagar la carrera, que no tengo”, según rezó el informe policial.