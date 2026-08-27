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Británico resultó herido durante intento de secuestro en La 70, Medellín: capturaron a uno de los presuntos responsables

Tres personas que se movilizaban en un taxi abordaron al extranjero y lo intimidaron con un cuchillo. Ante la negativa de subirse, fue agredido.

  • En este sector de la carrera 70 con la circular 1, en el barrio Laureles, de Medellín, ocurrió el intento de secuestro del ciudadano británico y de su pareja. FOTO: GOOGLE MAPS
    En este sector de la carrera 70 con la circular 1, en el barrio Laureles, de Medellín, ocurrió el intento de secuestro del ciudadano británico y de su pareja. FOTO: GOOGLE MAPS
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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Un ciudadano británico resultó lesionado por evitar ser secuestrado, luego de departir con su pareja en un establecimiento comercial de La 70, en el barrio Laureles, de Medellín. Se disponía a tomar una patineta cuando tres hombres en un taxi lo intentaron subir a la fuerza, pero al evitarlo, recibió dos heridas de arma blanca.

Los hechos ocurrieron en la carrera 70 con la circular 1, en este sector de la comuna 11 (Laureles-Estadio), en el occidente de Medellín, cuando el extranjero, de 22 años, fue abordado por un taxi y un hombre le dice: “amigo, me da dinero para pagar la carrera, que no tengo”, según rezó el informe policial.

Cuando el europeo, estudiante de Ciencias Políticas, se negó a esta petición, uno de los hombres se bajó del taxi y lo intentó subir a la fuerza a este vehículo para llevárselo, con rumbo desconocido. Sin embargo, ahí comenzó el forcejeo entre ambos, lo que acabó con la agresión física contra el extranjero.

Entérese: Una panameña muerta y tres lesionados dejó choque de motos en piques ilegales en La 65, Medellín

Con heridas en la clavícula y la cabeza con arma blanca, además de otras lesiones en el cuerpo ocasionadas por los golpes, este británico fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro. Su compañera sentimental también sufrió una herida leve con este cuchillo.

Luego de la denuncia, personal de la Policía Metropolitana, apoyados con las cámaras de seguridad del 123, empezaron a monitorear los hechos, observando cómo se produjo la agresión, a su vez que pudieron seguir el recorrido del taxi implicado en estos hechos y los movimientos de los presuntos responsables.

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En medio de esta indagación, cuatro horas después de la agresión al europeo, fue capturado Ánderson Ferney Palacio Mosquera, de 20 años, a quien le encontraron una navaja, la cual se investiga si esta hubiese sido usada en este hecho delictivo.

El extranjero, con una fotografía, habría reconocido al capturado como su presunto agresor, por lo que con esa evidencia fue presentado ante un juez de control de garantías para imputarle cargos por tentativa de homicidio, al tiempo que se investigará si también hubo una tentativa de secuestro.

El europeo, según las autoridades, iba a alquilar una de las patinetas que se están usando para recorrer las zonas céntricas de la ciudad con el fin de continuar disfrutando la noche de este sector comercial de la ciudad. Se encontraría en la ciudad como parte de un intercambio educativo y vive en un barrio de la comuna 13 (San Javier), de Medellín.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué le pasó al ciudadano británico en La 70 de Medellín?
El joven británico, de 22 años, fue atacado con arma blanca cuando intentaba evitar que tres hombres que se movilizaban en un taxi lo subieran por la fuerza al vehículo. Sufrió heridas en la clavícula y la cabeza, además de golpes, pero se encuentra fuera de peligro.
2. ¿Dónde intentaron secuestrar al ciudadano británico en Medellín?
El hecho ocurrió en la carrera 70 con la Circular 1, en el barrio Laureles, cuando el extranjero se disponía a tomar una patineta después de estar con su pareja en un establecimiento comercial del sector.
3. ¿Cómo ocurrió el intento de secuestro del extranjero en La 70?
Según el reporte policial, uno de los hombres que viajaba en el taxi primero le pidió dinero para pagar la carrera. Cuando el británico se negó, el sujeto descendió del vehículo e intentó subirlo por la fuerza. El joven se resistió y durante el forcejeo fue agredido con un arma blanca.
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