Video | Uno más: camión de acarreos terminó volcado en la loma del “sube o no sube” en Sabaneta

Nuevamente, la loma del “sube o no” en el municipio de Sabaneta, que da acceso a la vereda San José, se volvió tendencia en redes sociales por ser el lugar donde ocurre otro incidente vial. Durante la tarde de este miércoles 8 de abril, un habitante del sector captó el momento justo en el que un camión de acarreos no pudo subir con éxito la pendiente, y producto de la inclinación de la vía terminó volcado en toda la mitad del tramo. En el video se puede apreciar cómo el conductor logró salir ileso por la ventanilla del copiloto, y segundos después se llevó las manos a su cabeza apenas percatándose lo que le había sucedido. Por fortuna, en el momento del volcamiento ningún vehículo pasaba tan cerca como para verse comprometido por lo acontecido.

Los comentarios de los internautas no dieron espera. Unos, quizá, se lo tomaron con un poco de humor, mientras que otros expresaron su preocupación por ese y los otros sucesos que han tenido lugar exactamente en esa misma loma. “Le patrocinamos una cámara para que monitoree 24/7”, “¿Cuántos accidentes se necesitan para que condenen esa vía o que las autoridades hagan algo al respecto?”, “Lo importante es que el conductor salió ileso”. Lea más: Video | ¿Sube o no sube? Rigoberto Urán se le midió a la temida loma San José en Sabaneta En otros comentarios, más personas hicieron hincapié en que ya hay una vía nueva por la que se puede subir sin tanta dificultad ni riesgo, pero que muchos conductores, por pereza o querer ahorrar tiempo, prefieren enfrentarse a este “monstruo” de pavimento que devuelve carros y moto cada vez que se le antoja. El hecho produjo que el tráfico en esa zona se detuviera un par de horas hasta que una grúa pudiera retirar el vehículo volcado. Hasta ahora se desconoce el valor de las pérdidas materiales.

Otros accidentes en la loma del “sube o no”

Hace aproximadamente un año, ocurrió uno de los siniestros más recordados en la loma San José. Un vehículo tipo planchón que se movilizaba sin cargamento tuvo fallas en los frenos luego de que se recalentaran y el conductor tuvo que maniobrar para evitar una tragedia en el sector. Entérese: Solución a la vista en famosa loma del “sube o no sube” en Sabaneta: en mayo abren nueva vía La red social de Instagram @Subeono, que se volvió viral por grabar a vehículos subiendo la empinada y retadora loma se encargó de registrar con un video cómo quedó la escena después del accidente. Se puede ver el planchón estrellado contra una obra en construcción y unas tablas de madera alrededor del vehículo.