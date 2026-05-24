Así va el minuto a minuto del cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Medellín

Abelardo de la Espriella, el candidato puntero en las encuestas y quien le pisa los talones a Iván Cepeda de cara a la primera vuelta presidencial, realizó su cierre de campaña en la Plaza de Toros de La Macarena, en Medellín.

El escenario estaba preparado como para un concierto. Pero la gente no llegó para ver a un músico, sino para acompañar a De la Espriella en uno de sus últimos actos antes de las elecciones.

Cinco pantallas LED, luces amarillas, azules y rojas y, para aprovechar el montaje, músicos que, cual teloneros, se presentaron antes de que llegara el candidato.

Las tribunas fueron una mezcla entre camisetas blancas y otras de la Selección Colombia; mientras ondeaban decenas de banderas, se hacía “la ola” y sonaban trompetas y vuvuzelas, como en un partido de fútbol. No podía faltar el clásico de Ryan Castro, ‘El ritmo que nos une’: “Mami, prenda la radio, encienda la tele...”

Desde banderas de Colombia con la cara de “El Tigre”, unas del movimiento Creemos –que eligió al alcalde Federico Gutiérrez– y hasta unas de Israel se ondeaban en el evento.

Una sola rumba, como cuando juega la Selección. Pero, de nuevo, era el despliegue del candidato presidencial que, junto a Iván Cepeda, puntea en la mayoría de las encuestas.

No podían faltar los carteles con diferentes mensajes: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”, con la imagen de “El Tigre” haciendo su saludo militar, a pesar de que no prestó servicio. Pero por ahí se veían los grupos de reservistas y veteranos que apoyan la candidatura.

En otro afiche, se veía un tachón sobre la cara del presidente Gustavo Petro: “Antioquia no se arrodilla al comunismo porque la libertad es su raíz y la dignidad es su herencia”.