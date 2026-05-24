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Así va el minuto a minuto del cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Medellín

En el inicio del evento se incluyó un minuto de silencio en homenaje a los militantes del movimiento “Firmes por la Patria” que fueron asesinados: Rogers Devia y Fabián Cardona.

  • Hasta el momento, el candidato no ha salido a la tarima. Foto: Camilo Suárez
    Hasta el momento, el candidato no ha salido a la tarima. Foto: Camilo Suárez
  • Cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Camilo Suárez
    Cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Camilo Suárez
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 28 minutos
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Abelardo de la Espriella, el candidato puntero en las encuestas y quien le pisa los talones a Iván Cepeda de cara a la primera vuelta presidencial, realizó su cierre de campaña en la Plaza de Toros de La Macarena, en Medellín.

El escenario estaba preparado como para un concierto. Pero la gente no llegó para ver a un músico, sino para acompañar a De la Espriella en uno de sus últimos actos antes de las elecciones.

Cinco pantallas LED, luces amarillas, azules y rojas y, para aprovechar el montaje, músicos que, cual teloneros, se presentaron antes de que llegara el candidato.

Las tribunas fueron una mezcla entre camisetas blancas y otras de la Selección Colombia; mientras ondeaban decenas de banderas, se hacía “la ola” y sonaban trompetas y vuvuzelas, como en un partido de fútbol. No podía faltar el clásico de Ryan Castro, ‘El ritmo que nos une’: “Mami, prenda la radio, encienda la tele...”

Desde banderas de Colombia con la cara de “El Tigre”, unas del movimiento Creemos –que eligió al alcalde Federico Gutiérrez– y hasta unas de Israel se ondeaban en el evento.

Una sola rumba, como cuando juega la Selección. Pero, de nuevo, era el despliegue del candidato presidencial que, junto a Iván Cepeda, puntea en la mayoría de las encuestas.

No podían faltar los carteles con diferentes mensajes: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”, con la imagen de “El Tigre” haciendo su saludo militar, a pesar de que no prestó servicio. Pero por ahí se veían los grupos de reservistas y veteranos que apoyan la candidatura.

En otro afiche, se veía un tachón sobre la cara del presidente Gustavo Petro: “Antioquia no se arrodilla al comunismo porque la libertad es su raíz y la dignidad es su herencia”.

Cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Camilo Suárez
Cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Camilo Suárez

También, en el evento, rondaban varios concejales de Medellín del movimiento Creemos: Andrés Tobón, Damián Pérez y Juan Carlos de la Cuesta. También estaba el exdiputado Andrés Bedoya, que se quemó al Senado.

La gente coreó las diferentes canciones que ha sacado De la Espriella para mover su campaña.

“Petro, decime qué se siente tener al Tigre frente a vos. Te juro que aunque pasen los años, la gente no olvida tu error” o “Vamo’, vamo’ Abelardo, en primera tenemos que ganar”. Todo con tambores, como si fuera un partido de fútbol. La bulla era tal que para hablarle al del lado había que gritar.

El inicio del evento

El cierre de la campaña del abogado empezó formalmente con un minuto de silencio para los coordinadores de la campaña asesinados: Rogers Devia y Fabián Cardona.

Después, un video de las familias de Abelardo y de José Manuel Restrepo, en el que sus esposas e hijos les mandan mensajes de aliento.

Luego, un toque de El Combo de las Estrellas, que también amenizó el cierre de campaña de Paloma Valencia que EL COLOMBIANO cubrió en Envigado. El grupo tocó “Me voy para Medellín".

La salida de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo

La plaza entera se puso de pie cuando salió el exministro José Manuel Restrepo. “Me siento profundamente enamorado de estar en un territorio que considero que también es mío. Me siento tan antioqueño como cada uno de ustedes”, dijo Restrepo, que es bogotano.

“Tengo la certeza de que este será el último evento público de campaña que haremos, ¡porque ganaremos en primera vuelta!”, añadió el exministro.

Además, dijo que “Antioquia le enseña a Colombia emprendimiento, tenacidad, responsabilidad, trabajo, compromiso, valor. ¡Porque si Antioquia resiste, Colombia se salva! Y se va a salvar, porque acá estamos construyendo una Colombia milagro”, sentenció Restrepo.

Luego, tiró una pulla a Daniel Quintero: “Nunca jamás nombraríamos como superintendente de Salud a un imputado”.

En desarrollo...

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