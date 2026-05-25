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Plan candado en Medellín: así cuidarán los 7 cerros tutelares ante riesgo de incendios forestales

La Alcaldía intensifica vigilancia en los cerros tutelares para prevenir incendios forestales durante la sequía.

  • El Cerro El Volador se encuentra ubicado en la comuna de Robledo. Es el parque natural regional metropolitano más grande, con 103,26 hectáreas de extensión. FOTO EL COLOMBIANO
    El Cerro El Volador se encuentra ubicado en la comuna de Robledo. Es el parque natural regional metropolitano más grande, con 103,26 hectáreas de extensión. FOTO EL COLOMBIANO
  • La conservación de los cerros tutelares es una tarea compartida que permite a Medellín consolidarse como un modelo de biodiversidad urbana y sostenibilidad. FOTO CAMILO SUÁREZ
    La conservación de los cerros tutelares es una tarea compartida que permite a Medellín consolidarse como un modelo de biodiversidad urbana y sostenibilidad. FOTO CAMILO SUÁREZ
hace 2 horas
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La Alcaldía de Medellín fortaleció el mantenimiento, restauración y educación ambiental en los cerros El Volador, Nutibara, La Asomadera, El Picacho, Tres Cruces, Pan de Azúcar y Loma Hermosa.

Estas intervenciones incluyen la siembra y el cuidado de jardines, el fortalecimiento de viveros, la adecuación de senderos y la realización de jornadas educativas para un disfrute responsable.

Estos espacios son considerados patrimonios ambientales fundamentales para la ciudad, porque actúan como pulmones verdes, reguladores climáticos y corredores biológicos esenciales para la conectividad ecológica.

Según los monitoreos de la Alcaldía, estos ecosistemas albergan una riqueza de fauna impresionante: 287 especies de aves, 247 de mariposas, 21 de mamíferos, 31 de hormigas y 105 de macrohongos.

Entre los habitantes más destacados se encuentran ardillas, zarigüeyas, zorros perro y diversas aves de importancia ecológica que encuentran allí refugio y alimento.

La conservación de los cerros tutelares es una tarea compartida que permite a Medellín consolidarse como un modelo de biodiversidad urbana y sostenibilidad. FOTO CAMILO SUÁREZ
La conservación de los cerros tutelares es una tarea compartida que permite a Medellín consolidarse como un modelo de biodiversidad urbana y sostenibilidad. FOTO CAMILO SUÁREZ

Como parte de la estrategia de preservación, entre junio de 2025 y abril de 2026, participaron 11.285 personas en actividades de educación y apropiación ambiental.

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El objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad en el cuidado de estos entornos naturales.

Entre las iniciativas pedagógicas destacan el semillero “Guardianes del Cerro”, los recorridos nocturnos denominados “El alma de los cerros”, así como diversas actividades lúdicas e intercambios comunitarios.

Estas acciones buscan que los ciudadanos no solo disfruten de los cerros, sino que se conviertan en vigilantes activos de su bienestar.

Recomendaciones clave para disfrutar de los cerros en temporada seca

Ante la transición hacia una temporada de menos lluvias, la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana: “Es fundamental evitar el fuego, fogatas o cualquier elemento generador de incendios. Proteger estas áreas que albergan biodiversidad es responsabilidad de todos”.

Para garantizar la seguridad de los ecosistemas y de los visitantes, el Distrito reitera las siguientes directrices:

- Prevención de incendios: Queda estrictamente prohibido arrojar colillas de cigarrillo, botellas de vidrio o cualquier residuo inflamable.

- Protección de la fauna: Se solicita reducir el ruido para no perturbar a las especies silvestres.

- Seguridad deportiva: Para quienes realizan actividad física, se recomienda evitar las horas de alta radiación solar, mantenerse hidratados constantemente, usar bloqueador solar y vestir ropa cómoda de colores claros.

- Uso adecuado del espacio: Es imperativo transitar únicamente por los senderos autorizados para evitar la erosión y el daño a la flora.

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