Plan candado en Medellín: así cuidarán los 7 cerros tutelares ante riesgo de incendios forestales

La Alcaldía de Medellín fortaleció el mantenimiento, restauración y educación ambiental en los cerros El Volador, Nutibara, La Asomadera, El Picacho, Tres Cruces, Pan de Azúcar y Loma Hermosa.

Estas intervenciones incluyen la siembra y el cuidado de jardines, el fortalecimiento de viveros, la adecuación de senderos y la realización de jornadas educativas para un disfrute responsable.

Estos espacios son considerados patrimonios ambientales fundamentales para la ciudad, porque actúan como pulmones verdes, reguladores climáticos y corredores biológicos esenciales para la conectividad ecológica.

Según los monitoreos de la Alcaldía, estos ecosistemas albergan una riqueza de fauna impresionante: 287 especies de aves, 247 de mariposas, 21 de mamíferos, 31 de hormigas y 105 de macrohongos.

Entre los habitantes más destacados se encuentran ardillas, zarigüeyas, zorros perro y diversas aves de importancia ecológica que encuentran allí refugio y alimento.