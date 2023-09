Ahora bien, el nombre de Zuluaga Morales no es nuevo y parece demostrar que no se trató de un error de organización que dicho material electoral apareciera como entregable de este contrato, y es que en enero pasado fue el encargado de crear la página web del candidato Upegui, primo de Diana Osorio, esposa de Quintero.



Zuluaga Morales también tuvo contratos antes con Telemedellín y con la Secretaría de la No Violencia, despacho que dirigió el mismo Upegui.