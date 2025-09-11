¡Ojo! Ya comenzaron a funcionar las nuevas Máquinas de Recarga Automática en la red Metro

El Metro de Medellín anunció la puesta en marcha de las nuevas Máquinas de Recarga Automática MRA con las que se espera hacer la operación de recaudo en el sistema.

Inicialmente se instalaron Máquinas de Recarga Automática en las estaciones Niquía y Acevedo. Luego se instalarán en las estaciones Caribe, Alpujarra, Exposiciones, Poblado, línea J (cable de San Javier – La Aurora) y línea T (Tranvía de Ayacycho). Posteriormente, se continuará con la instalación en otras estaciones de la red Metro.

El sistema de transporte masivo explicó que se contará con tres tipos de MRA, las cuales han sido señalizadas con sus respectivas funcionalidades. "Por ejemplo: cuál vende Cívica, cuál devuelve, cuál no, cuál acepta billetes, entre otros aspectos", comentó la entidad.

Aparte del montaje de las nuevas máquinas de cobro, se viene realizando labores de formación y acompañamiento a los usuarios por parte de guías educativos, quienes le explican a la comunidad todo el proceso de recarga por estas máquinas.