Escena para no repetir: altercado en metrocable por usuarios que se querían meter en la fila

La escena se vivió este jueves, 7 de agosto, y fue captada por varias personas que estaban alrededor y la subieron a las redes sociales . En los videos se aprecia cómo todo se inicia con la protesta de la gente que esperaba para poder montarse a las cabinas en la estación San Javier, de la comuna 13, ante lo cual acude un uniformado.

El intento de meterse en la fila del metrocable por parte de dos usuarios terminó en un altercado y en la agresión hacia un policía que generó conmoción dentro del sistema masivo de transporte .

De pronto se inició un forcejeo entre el policial y los usuarios que se habrían introducido en la fila. IMAGEN TOMADA DE VIDEO

Posteriormente, el policial entabla una conversación con los dos hombres, uno de los cuales es de baja estatura y va vestido de bluyín, camiseta azul y gorra de ese mismo color. El otro es alto, más joven que el anterior y va vestido también de bluyín, camiseta blanca y un sombrero de tela de color beige.

No se escucha si el de gorra azul le dice algo al integrante de la autoridad pero se enfrascan en un forcejeo e interviene igualmente un guardia de seguridad privada, aunque ni este ni el policial usan los bastones de mando, sino que el enfrentamiento es a punta de llaves corporales.

Ahí, luego el video muestra que mientras el guarda de seguridad logra inmovilizar al de más baja estatura, el otro, el más alto, parece que logró dominar al agente policial en el piso a punta de las mencionadas llaves.

Entre tanto, el sistema de cabinas quedó paralizado en esa estación durante algunos minutos y los pasajeros fueron testigos expectantes del poco agradable espectáculo.

De acuerdo con Caracol Radio, los dos hombres lograron huir de la estación, pero los localizaron y capturaron minutos más tarde en las afueras de la estación del Metro.

Ambos deberán responder por sus acciones, probablemente bajo la figura del delito de violencia contra servidor público.

“Estos dos desadaptados que agredieron al subintendente de la Policía luego de que él les llamara la atención por no respetar la fila en la estación del Metro de San Javier ya fueron capturados y presentados ante la justicia. Mano dura: la autoridad se respeta y la ley se cumple”, informó por su parte el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Hechos como el descrito suelen ser excepcionales tanto dentro del Metro. Desde antes de qeu este sistema de transporte entró en funcionamiento, en 1995, se ha distinguido por el éxito de la llamada Cultura Metro, que consiste en el buen manejo de los pasajeros dentro de las instalaciones y los vagones, así como en el cuidado de todas las infraestructuras ligadas con el servicio.

