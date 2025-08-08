Escena para no repetir: altercado en metrocable por usuarios que se querían meter en la fila

El intento de meterse en la fila del metrocable por parte de dos usuarios terminó en un altercado y en la agresión hacia un policía que generó conmoción dentro del sistema masivo de transporte.
La escena se vivió este jueves, 7 de agosto, y fue captada por varias personas que estaban alrededor y la subieron a las redes sociales. En los videos se aprecia cómo todo se inicia con la protesta de la gente que esperaba para poder montarse a las cabinas en la estación San Javier, de la comuna 13, ante lo cual acude un uniformado.