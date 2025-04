Si va a ir al concierto de Maluma, no se encarte con carro: el metro va a trabajar hasta tarde este sábado

Con ocasión del concierto de Maluma, el metro de Medellín anunció que ampliará su operación comercial este sábado, 26 de abril, en las horas de la noche.

El sistema trabajará hasta su hora acostumbrada, es decir, que cerrará a las 11:00 p.m., pero retomará la operación a partir de las 12:30 de la medianoche e irá hasta las 2:00 a.m. del domingo. Esto solo aplicará para las líneas A y B.

No obstante, la Empresa Metro también aclaró que el ingreso en el horario adicional solo será desde las 12:30 a.m. y hasta la 1:50 a.m. por la estación Estadio y la salida de usuarios solo será por las estaciones Bello, Acevedo, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Poblado, Aguacatala, Envigado, La Estrella y San Javier.

El Metro recordó que es indispensable tener la tarjeta Cívica recargada con el fin de poder acceder al uso de los trenes en la jornada complementaria programada por el espectáculo musical.

Vale la pena recordar que la misma decisión, de ampliar horarios en el sistema de transporte, fue tomada igualmente para los conciertos que ofreció Shakira el 12 y 13 de abril pasado en la capital antioqueña, la cual también se presentó en el estadio Atanasio Girardot con lleno total.