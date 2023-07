Julio 31

Escenario La 70 Norte (4:00 p. m a 1:00 a. m.)

Noche con los artistas de Yo Me LLamo. Yo Me Llamo Carlos Gardel, Esta Noche de Luna, Pareja de Tango Salón Profesional y Pareja de Milonga Profesional, Guateque Orquesta, Yo Me Llamo Helenita Vargas, Yo Me Llamo Miguel Bosé, Yo Me Llamo Camilo Sesto, Yo Me Llamo Jessi Uribe, Yo Me Llamo Pedro Infante.