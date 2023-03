La futura estación de policía de Aranjuez está retrasada y tiene en zozobra a 25 familias

Para dimensionar lo que esto significa, relata Macías, hace unos meses una señora murió en su hogar y no fue posible sacar su cadáver en condiciones dignas. Valga decir que gran parte de las cerca de 150 personas que conforman las familias son adultos mayores. Todas las familias van a quedar afectadas porque, tal como pinta el proyecto, perderán el derecho a utilizar una servidumbre que les ha servido toda la vida para ingresar a sus viviendas. Dicho sea de paso, la Corte Constitucional protege el derecho a usar las servidumbres y las garantías de compensación a las comunidades cuando cualquier proyecto las afecte.

Lo primero que hicieron fue encontrar la forma de acceder a los diseños. Andrés Mauricio Macías Osorio, un ingeniero en diseño industrial y residente del sector desde hace once años, fue a Planeación y, contrario a lo que decían desde Secretaría, consiguió los 57 planos que les confirmó la sospecha que tenían de que el contratista, el Consorcio Comando Aranjuez —conformado por Lopeca S.A., una empresa con sede en Montería, y la firma Ingap S. A. S.— no está respetando los diseños tal cual tenían que ejecutarse.

El secretario José Gerardo Acevedo aseguró entonces en entrevista con este medio que existían los estudios de suelos y demás análisis técnicos que garantizaban que la obra no generaría afectaciones en viviendas de la zona.

Los residentes se quedaron sin saber por qué la Secretaría envió a un contratista y si lo que allí expresó responde realmente a la posición que tiene la Alcaldía frente a los reclamos de esta comunidad. Lo que sí es cierto es que no es la primera vez que la Secretaría de Seguridad desestima los requerimientos de la comunidad frente a este proyecto.

En reunión del 14 de marzo entre los vecinos afectados, el consorcio, la inspección de Aranjuez y la Alcaldía llegó un contratista en representación de la Secretaría de Seguridad llamado Teobaldo Manjarrés que, según Macías, habló en términos desobligantes y básicamente les manifestó que no conciliarían ningún cambio respecto a cómo se estaba ejecutando la obra y que si no les servía podían irse de allí.

Al elevar estos reclamos, la respuesta del Consorcio fue que EPM había exigido ese traslado del poste, pero en la respuesta que le dio EPM a Andrés dijo que eso no era cierto. Por lo demás, Andrés señala que ante los angustiosos llamados la respuesta que han recibido es negligente y hasta denigrante.

¿Y cuándo va a estar lista?

Después de tocar puertas los habitantes de los ocho predios que albergan a cerca de 25 familias no han recibido hasta ahora ningún soporte por parte de la inspección ni respuestas claras por parte del contratista ni la Alcaldía.

Los daños que vaticinaban antes del inicio de la construcción de la estación y que Acevedo negaba tajantemente ya se ven en algunas casas. No tienen certeza de cuáles serán las afectaciones estructurales a medida que la obra avance, se levanten aceras y se hagan otras intervenciones.

No saben si podrán seguir viviendo allí (muchos son habitantes de toda la vida) o si tendrán que irse. No saben si pueden hacer mejoras o si perderán la inversión. No tienen ni idea si recibirán algún tipo de compensación por todos estos impactos.

Ellos no son los únicos que están a ciegas frente a este proyecto. El plazo inicial para la construcción de la estación era de 10 de meses, más o menos en septiembre de 2022 tenía que estar lista. Sin embargo, a los dos meses de iniciadas las obras ya marchaban con retrasos frente a la ejecución prevista.

Los recursos públicos para su construcción eran $11.100 millones, pero los retrasos le han significado al bolsillo de los ciudadanos $6.100 millones adicionales debido a las tres prórrogas del contrato, es decir, $17.200 millones.

El último plazo dice que en agosto tienen que entregarla, pero la realidad muestra que el edificio aún es un mero coco sin forma de estación de policía. La última actualización de la ejecución real montada a Secop, el 31 de diciembre de 2022, señala que iban en un 57,11 % muy lejos del 73 % de la ejecución prevista para la fecha.