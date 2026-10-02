Medellín gana Premio Nacional de Arquitectura: Corredores Azules fue reconocido en la Bienal de Cartagena

La apuesta de urbanismo social, medioambiental y de espacio público de Medellín fue reconocida ayer en la XXX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia, que le otorgó a la ciudad el Premio en la Categoría Karl Brunner, Ordenamiento Urbano y Regional, por el proyecto Corredores Azules, Mi Río, Mis Quebradas.
El jurado del evento, que se realiza en Cartagena desde el pasado xx de septiembre y hasta este sábado, consideró que la estrategia Corredores Azules, una apuesta de la Alcaldía de Medellín, “asume la estructura ecológica como fundamento del ordenamiento y transforma las quebradas, antes áreas marginales o asociadas al riesgo, en ejes ambientales y urbanos que articulan el espacio público, el equilibrio ambiental y la cohesión social”.