Medellín gana Premio Nacional de Arquitectura: Corredores Azules fue reconocido en la Bienal de Cartagena

La apuesta de urbanismo social, medioambiental y de espacio público de Medellín fue reconocida ayer en la XXX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia, que le otorgó a la ciudad el Premio en la Categoría Karl Brunner, Ordenamiento Urbano y Regional, por el proyecto Corredores Azules, Mi Río, Mis Quebradas. El jurado del evento, que se realiza en Cartagena desde el pasado xx de septiembre y hasta este sábado, consideró que la estrategia Corredores Azules, una apuesta de la Alcaldía de Medellín, “asume la estructura ecológica como fundamento del ordenamiento y transforma las quebradas, antes áreas marginales o asociadas al riesgo, en ejes ambientales y urbanos que articulan el espacio público, el equilibrio ambiental y la cohesión social”.

El proyecto Corredores Azules, que articula lo ambiental con el urbanismo y la mitigación del riesgo.

Esta iniciativa de ordenamiento territorial, articulada entre la Administración Distrital y la autoridad ambiental, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), busca solucionar el déficit de espacio público y el riesgo de desastres (inundaciones y deslizamientos). La idea es que, en lugar de canalizar o soterrar las quebradas, se utilice la geografía hídrica para transformar los bordes de los ríos y quebradas en parques lineales, zonas de restauración ecológica y superficies filtrantes que absorben el agua de lluvia. En ese sentido, el jurado del prestigioso certamen también valoró la visión integral en la que el proyecto gestiona el agua, así como la “mitigación de riesgo, recuperación ambiental y el espacio público, su carácter ejemplar y su alto potencial de replicabilidad en el país”. El programa Corredores Azules, Mi Río, Mis Quebradas prevé que entre 2025 y 2027 se intervengan 17 puntos de alto riesgo en Medellín y 6.789 metros lineales de cauces, generando y mejorando más de 62.000 m² de nuevo espacio público (de los cuales 42.610 m² corresponden a zonas de retiro ribereñas).

El arquitecto Alejandro Restrepo, director de Proyectos Urbanísticos de Medellín, afirma que el plan contempla la generación de 42.610 metros cuadrados de espacio público en zonas de retiro, con un concepto de las quebradas para el disfrute y la conectividad urbana de las comunidades. “La mayor inspiración de Medellín debe ser su propia topografía. Volver a la raíz natural para edificar una ciudad más resiliente, verde y humana es el fin último de una estrategia donde las quebradas dejan de ser un motivo de peligro para convertirse en el gran punto de encuentro ciudadano”, asevera Restrepo. Esta ciudad colombiana está construida en un valle rodeado de montañas, donde fluyen 4.261 afluentes; de ellos, 56 están categorizados como principales, a lo largo de 1.888 kilómetros. El proyecto aborda de frente el déficit de espacio público y la gestión del riesgo. Los Corredores Azules operan mejorando las condiciones hidráulicas en 350 puntos críticos de las quebradas de la ciudad. Según datos oficiales, a la fecha se han realizado acciones de conservación en 3.306 hectáreas de cuencas abastecedoras intervenidas con acciones de conservación. Esto ha impactado en 28 microcuencas. Entre el 2024 y el 2026, la Administración generó 385.998 metros cuadrados de corredores verdes asociados a 15 quebradas de la ciudad. Sin embargo, los pendientes aún son muchos si se tiene en cuenta que la meta del cuatrienio a intervenir es de 800.000 metros cuadrados. Es decir, que a poco más de un año de terminar el actual periodo de gobierno local, todavía hay 414.002 metros cuadrados en deuda. La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, concluye que Corredores azules Mi Río Mis Quebradas “es una adaptación ante el aumento de las lluvias derivadas del cambio climático, complementada con el desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde mediante la generación de corredores verdes de quebrada”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: