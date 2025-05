¿En escándalo de corrupción de la Universidad Nacional hay hilos del quinterismo?

Los dos revisores fiscales también son antioqueños: Jhon Albeiro Botero Viana (principal) y Luis Carlos Carmona (suplente) y acá igualmente podría haber un conflicto de intereses, a juicio de expertos, pues dentro de la información que Rotorr registró en la Cámara de Comercio de Medellín para presentar a Carmona anexó el pantallazo de un documento de identidad enviado desde la cuenta de Jaime Cano, que como se verá más adelante, ha sido accionista de una de las firmas con las que ha contratado la spin off nacida en la U. Nacional. Y sería además un indicio de que las decisiones cruciales de Rotorr se podrían estar tomando desde predios paisas, no desde Bogotá.

Aquí esta historia se encuentra con otra ocurrida hace tres años en la capital antioqueña, cuando el medio digital IFM Noticias reveló la compra de un lujoso apartamento por más de $2.000 millones y de contado, por parte de terceros, pero que aparentemente tenía como destinatarios al entonces alcalde, Daniel Quintero, y su esposa, Diana Osorio. La transacción se habría hecho a nombre de la firma Sostech SAS, conformada en 2022 por la joven abogada de Caucasia, Eliana Carolina Bertel Espinal. Y resulta que, ahora, ella también aparece como hilo conductor en varias de las compañías paisas de tecnología que han sido subcontratistas de Rotorr, con cifras que en conjunto suman alrededor de $10.000 millones.

Bertel Espinal fue apoderada de Trust Data, que creó en junio de 2020 Jennifer Aldana Valero, una abogada externadista rola que para ese momento ya había sido contratista de Mintic y que en 2021, durante la administración Quintero, estuvo en Ruta N de Medellín aunque todo indica que vivía en Bogotá. Esta firma obtuvo contratos en 2024 por $1.201,8 millones y $728,2 millones.

Igualmente, Bertel fue comisionada de los accionistas que crearon Think It SAS, la cual obtuvo contratos con Rotorr por $1.100 millones en 2023 y $800 millones en 2024. En Asecontic, que contrató $1.900 millones en 2023 y $4.250 millones en 20224, la abogada ha fungido como apoderada.

Ella ha sido representante legal de Hub de Asesoría, Consultoría y Servicios (Aycos); apoderada de 24/7 Soportes y Servicios, Big Bang Data, y de Logistic and Services Company, empresas que si bien no han contratado con la spin off de la Nacional, sí han servido para certificarles experiencia a las demás. Alrededor de ellas hay un engranaje de parentescos y paisanajes procedentes de Cisneros, en el nordeste antioqueño.

Por ejemplo, el representante de Trust Data es Mateo Zuleta Herrera, oriundo de ese municipio, de donde también es Jaime Alonso Cano Pino, el hombre del Whatsapp en el que presentaban a los últimos revisores fiscales de Rotorr.

Cano Pino, quien fue contratista de la EDU y revisor fiscal del Parque Arví en la administración Quintero, se desempeñó como revisor fiscal suplente de Think IT SAS y aparece como socio fundador de Asecontic al lado de Fabián Arley Escudero, excontratista de la Universidad Digital y el Politécnico Jaime Isaza en la gobernación de Luis Pérez; y Mauricio Vargas, excontratista de la Agencia APP en el periodo de Quintero. En un acta de inicios de 2020 aparecen como socios la representante suplente de 24/7, Jessica Palacio Herrera y designan como suplente a María Gisela Herrera Rendón, a su vez hermana de Dora del Socorro Herrera, la representante legal de Logistics and Services.

Por otra parte, los propietarios de Aycos son Trust Data (60%), Asecontic (30%) y 24/7 (10%) y la representante legal es la abogada Bertel.

Llama la atención también que muchas de las entidades que le han asignado contratos a Rotorr tienen en su interior fichas cercanas al exalcalde Quintero o a sus aliados, como son Corantioquia (se dice que en esa entidad tiene injerencia el excongresista Julián Bedoya), la UGPP (Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, del Ministerio de Hacienda), el Icfes, el Ministerio del Interior o la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Igualmente, el revisor fiscal suplente de Rotorr, Luis Carlos Carmona Soto, es tío del representante a la Cámara Daniel Restrepo (P. Conservador) que a su vez es cercano al senador Carlos Andrés Trujillo, el cacique conservador de Itagüi aliado del quinterismo.

Al ser consultados con relación al contenido de este artículo, voceros de Rotorr contestaron por escrito que no es cierto que le hayan negado información a Múnera y subrayaron que todo el escándalo alrededor de la empresa parte de un rechazo y estigmatización de ese funcionario hacia ellos, que expresó desde su campaña para llegar al puesto.