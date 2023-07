El contragolpe vino después por la SAE, que interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Medellín porque, en su parecer, la decisión sobre el dominio del inmueble debió tomarla un juez penal y no uno civil, pero de nuevo los magistrados le negaron la pretensión en noviembre pasado con el argumento de que cuando reclamaron había vencido el término de seis meses que procede para las tutelas contra providencias judiciales.

La entidad impugnó de inmediato, pero el 23 de marzo de este año la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema le negó de nuevo el amparo y por eso actualmente acude a la última jugada posible ante el tribunal de cierre.

En su argumentación expresa que “el Juez Civil no tenía competencia para definir el derecho real o el carácter de tercero de buena fe exento de culpa del poseedor del inmueble (...), es decir, por no ser el juez natural a quien se le asignó la competencia”.

Higuita, por su parte, asegura que sobre este asunto aún tiene más preguntas que respuestas, a la vez que se queja de la lentitud del proceso judicial que tiene en vilo el patrimonio de sus hijos y que incluso ha puesto en riesgo su vida.

“A mí siempre me han gustado las cosas legales. No sé en qué momento me metieron en este lío, con un dinero que no sé si lo voy a ganar o a perder”, dijo.

Relata que el negocio lo inició porque en plena época de concentraciones para Copa Libertadores y Selección quería vivir en una “casita que tuviera piscina” y le encargó a un “compadre” llamado Campo Elías Meneses que le buscara una. “Me mostró dos y esta fue la que me gustó. Le dije: ¡cómprela!, y él hizo el resto del negocio. Yo lo único que hice fue firmar”.

Añade que puso a disposición del comisionista un apartamento en la zona del Estadio y otro en Cartagena, que valían 300 millones de pesos. Curiosamente, en una declaración, según Higuita, dijo — hoy cuenta que “no sé por qué”— que había pagado de contado, además de que en documentos el negocio aparece cerrado por diez veces menos ese valor.

Sin embargo, una fuente experta le dijo a este medio que en ese tiempo era normal que las escrituras se hicieran por el valor catastral, no por el comercial.

Ante la aparente inconsistencia, este diario le pidió también a la Lonja de Medellín y Antioquia una proyección del valor del bien en cuestión para esa época y la entidad contestó que por aquel tiempo el metro cuadrado en ese sector de El Poblado costaba cerca de 100.000 pesos, es decir que solo el terreno de 1.253 m2 valía más de 120 millones y la casa de por lo menos 400 metros y con piscina, otro tanto, es decir en total unos $240 millones.

Higuita asegura que perdió la paz que respiraba en el lugar a los cuatro o cinco años de vivir allí, cuando le notificaron que la Fiscalía tenía abierta una demanda de quienes se identificaban como propietarios y que en la transacción habrían estado involucrados testaferros del narcotráfico.

Luego los presuntos afectados le propusieron conciliar, pero no lograron un acuerdo y días después alguien le tiró una granada al domicilio.

Acepta que conoció a Pablo Escobar e incluso lo visitó en La Catedral, pero asegura que jamás ha tenido tratos con el narcotráfico y que todo lo que consiguió es legal. “A los Moncada y a los Galeano no lo conocí”, añade.

Aunque hoy la propiedad está venida a menos, cualquier urbanizador podría dar por ella entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, según cálculos de la Lonja.

Fuentes cercanas a la SAE explican que con la petición a la Corte para que revise el fallo que le es desfavorable en el caso se trata de llenar un presunto vacío normativo sobre las competencias de los jueces en estos casos que, en últimas, influye en la manera cómo se administra justicia en el país, es decir, que se trata de sentar jurisprudencia para evitar choques de trenes en el futuro.

Y lo que está en juego iría más allá de ganarle la pelea a un personaje público como Higuita, pues bajo su responsabilidad hay 41.639 bienes en condición similar a la casa del entrenador de arqueros del Atlético Nacional y lo que decida la Corte repercutiría sobre las medidas cautelares que pesan sobre ellos con el fin de evitar que sean ocultados, negociados, robados, destruidos, o que continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.