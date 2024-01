Al ser esta una norma nacional, los agentes de tránsito sancionan a los conductores que no porten este chaleco en los horarios establecidos con una multa de 15 salarios mínimos diarios, equivalentes en la actualidad a $650.000.

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín, a través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó que “recuerda que el Código de Tránsito obliga a usar chalecos reflectivos entre las 6 p.m. y las 6 a.m., por la poca visibilidad en este horario ”.

Las sanciones solo se hacen mediante los operativos de los agentes de tránsito, ya que las cámaras de fotodetección no están programadas para impartir multas por esta infracción.

Esta prenda debe ser usada tanto por el conductor como por el pasajero de las motocicletas, además de quienes se transportan en bicicletas por los corredores viales y ciclorrutas.

Así las cosas, en Medellín se harán operativos para sancionar a los conductores que no respeten las normas de tránsito, incluyendo el no utilizar este chaleco reflectivo, aunque no se hará un control en específico para verificar si los motociclistas están usando esta prenda, según informaron desde este despacho.