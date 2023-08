Mediante un párrafo compartido en redes sociales, Gutiérrez se sumó a la ola de reacciones que tuvieron lugar en la tarde de este jueves en paralelo a la audiencia por este particular. Dijo: “Si el presidente Gustavo Petro sabía del ingreso de dineros sucios a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, la justicia debe ir hasta la profundidad de ese hecho”.

En blanco no se fue Federico Gutiérrez, hoy candidato a la Alcaldía de Medellín, luego de que Nicolás Petro encendiera el ventilador ante la Fiscalía en el proceso por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que incluso podría salpicar a su padre, el presidente Gustavo Petro.

La salida de Gutiérrez no es una cosa distinta a la seguidilla de reacciones que le reclaman al presidente Petro responsabilidad en todo este escándalo. “Es muy grave que eso haya ocurrido. Es inevitable iniciar un proceso que restaure la confianza de los colombianos en la democracia. Por la salud de Colombia, todo lo que genere olor nauseabundo no puede preservarse. Lo ilegítimo no puede permanecer”, agregó.

Aunque el proceso que viene es largo y debe tramitarse por la vía del debido proceso, varias son las voces que han aprovechado el momento para pedir que el mandatario se haga a un lado por la posible entrada de dineros calientes a su campaña.