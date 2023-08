La historia no le alcanzó a Molina para dimensionar el horror de lo sucedido. De acuerdo con su testimonio, la perrita estaba con lesiones muy graves, hasta con gusanos en las heridas y, al parecer, estuvo alrededor de 15 días en ese estado antes de que se la llevaran para atenderla. Y sobre el macho que supuestamente se estaba apareando con la perrita no se sabe nada, ni siquiera de su paradero.

Para Molina es necesario establecer si las lesiones sí fueron causadas por separar a los dos perros mientras se apareaban o si pudo suceder otra cosa que le ocasionara ese daño.

Este medio contactó a la clínica veterinaria, pero no dieron detalles del estado de la perrita ni las intervenciones que requería. Lo que sí confirmaron fue que en las últimas horas se concretó un proceso de adopción temporal de una mujer que se ofreció hacerse cargo de la perrita mientras le encuentran un hogar.

Esa mujer es María Elena González, quien contó que conoció el caso cuando estaba llevando a sus dos perros, uno de ellos también rescatado, a la clínica para una revisión de rutina y un baño. Estando allá llegó Ripoll con la perrita y otros caninos.

“Yo siempre cargo galleticas, les ofrecí a todos y la perrita no me recibió; fue cuando pregunté qué le pasaba y él me contó lo sucedido, casi me desmayo porque le levantó la colita y tenía todo afuera”, relató la mujer.

El caso es que ella dijo que se haría cargo de todos los gastos y necesidades del animalito, al que le diagnosticaron varias patologías que empezaron a tratar, también hay que hacerle la reconstrucción de la vulva y, posteriormente, comenzar el tratamiento para un cáncer que le descubrieron.

“En este momento está comiendo bien, está en las mejores manos. Yo la voy a tener hasta que le encuentre un hogar amoroso, sino me quedo con ella”, dijo González, quien ha encontrado apoyo en redes sociales de personas que se han sumado con donaciones para la atención de la perrita.

Pasado lo más importante, que era salvarle la vida al animal, Molina y Ripoll hacen un llamado a las autoridades para que abran una investigación que permita esclarecer el caso y saber con certeza qué le pasó a la perrita y quién o quiénes están detrás de lo sucedido. González dijo que está dispuesta a colaborar con la información requerida si la contactan las autoridades.