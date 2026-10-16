Casi 600 integrantes de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje que terminó con 72 capturados

Con el fin de desarticular las bandas criminales de Barranquilla y su área metropolitana, se llevó a cabo la Operación Blindaje 360: sin tregua al delito. Esta ofensiva estuvo dirigida contra las fuentes de financiación de estas estructuras y contó con una importante participación articulada de la fuerza pública. En total, fueron 587 integrantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional quienes emprendieron en la madrugada del viernes, 16 de diciembre, un operativo para combatir la comisión de delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, hurtos y disputas ilegales por el control territorial. Lea también: Las bandas criminales más peligrosas que enfrentará De la Espriella

Resultado de la Operación Blindaje

Según el informe final de las autoridades, la operación dejó 72 capturados, 50 diligencias de allanamiento y 17 armas de fuego incautadas. Los aprehendidos tendrán que responder por presuntos delitos de concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y homicidio. La ofensiva se focalizó en golpear el accionar de cinco organizaciones delictivas con presencia en la región: el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños.

Dentro de los logros destacados por las autoridades está la captura de cabecillas de estas estructuras como alias Ñoño, un señalado delincuente con cerca de 13 años de trayectoria criminal en la zona, además de alias El Oso y Keko. Siga leyendo | Bloques de seguridad urbana: la apuesta de Abelardo para enfrentar al crimen en las ciudades

Sobre este último, quien fue identificado como presunto cabecilla de Los del Freseo, las autoridades interceptaron una grabación en la que esta persona al parecer amenazaba al presidente asegurando que “el ‘tigre’ no tiene nada, que salga y se le echa plomo”, tras lo cual fue capturado y encarado por el jefe de Estado.

Tras conocerse los resultados, el presidente De La Espriella sostuvo que el Estado actuará con la máxima contundencia frente a estas organizaciones. Asimismo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respaldaron la intervención y resaltaron la importancia del trabajo articulado, la tecnología y el uso de recursos para recuperar el orden en el departamento. Amplíe la noticia: Aprobación de De la Espriella baja al 49%, según encuesta Atlas Intel; así le va a otros líderes del país Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública destacaron que la caída de estos líderes representa un golpe estratégico para neutralizar las líneas de extorsión, el tráfico de estupefacientes y la violencia ligada al control de sectores clave en el departamento del Atlántico.

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