Desastres como el de Granizal delatan falta de inversión en ciencia: estudio internacional

Todo esto, según los investigadores, no hace más que reafirmar la vulnerabilidad de los habitantes de países del sur global ante fenómenos climáticos extremos. Lo que exige como respuesta, sin dilaciones ni excusas , la necesidad de una mayor inversión en investigaciones y herramientas que faciliten la vigilancia científica del clima.

Lo que plantea la investigadora es que aunque se trató de un evento de precipitación extrema, no puede configurarse como un episodio aislado, si se tiene en cuenta lo que ocurrió en los meses anteriores. “En febrero tuvimos grandes precipitaciones por un fenómeno de La Niña débil; abril fue el mes más lluvioso en 14 años —llovió el doble de lo que típicamente llueve ese mes—, según los datos del Siata; y en junio tuvimos el doble de la precipitación habitual, en especial en los últimos días. Es decir, llovió mucho en eventos muy concentrados, y esto lleva a la saturación de los suelos en una topografía compleja”, explicó la docente, quien en 2023 fue coautora del Sexto Informe de Evaluación IE6, elaborado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático —IPCC— y que es uno de los documentos rectores en el planeta para enfrentar la crisis planetaria.

Sobre este tema, el panorama en Medellín y el Valle de Aburrá no parece estar muy claro. Por un lado, hace dos semanas el Amva aseguró en respuesta a la veeduría Todos por Medellín que garantizaría la financiación robusta del Siata y que firmaría un nuevo contrato con Eafit (su histórico operador) por más de $34.000 millones para la operación por once meses. No obstante, para voces como el concejal José Luis Marín y organizaciones en defensa del territorio, sigue siendo difuso el tema de la inversión, pues por ninguna parte en los planes oficiales de la entidad aparece esa cifra.

Sobre la alcaldía de Federico Gutiérrez también recaen graves cuestionamientos al respecto. A raíz de las recientes emergencias que dejaron al menos ocho muertos en jurisdicción de Medellín, en el Concejo el balance de la administración Gutiérrez enfrentó denuncias y alertas de comunidades y del concejal José Luis Marín. Por ejemplo, tras año y medio de gobierno, apenas activaron una de las once alertas tempranas comunitarias que constan en el Plan de Desarrollo.

Otra denuncia se centraron en la falta de una política sólida de atención del territorio, reasentamiento y vivienda digna. Según Marín, 30.000 familias están sin vivienda y 130.000 habitan vivienda precaria. No solo Marín sino las mesas de vivienda y organizaciones defensoras del territorio señalan que la única “política” del actual gobierno Distrital ha sido entregar subsidios de arriendo por tres meses, $600.000 mensuales, a los desplazados climáticos, en medio de lo que la administración distrital ha llamado “evacuaciones humanitarias necesarias” sin tener de fondo un programa robusto.

El Plan de Desarrollo 2024-2027, en su Pilar 5, destinó el 0,45% del total del presupuesto del Distrito para gestión de riesgo. Plata que, según las cuentas de varias organizaciones sociales, no alcanza ni para completar las obras de mitigación de la Comuna 8, una de las más afectadas por este tipo de eventos como movimientos en masa.