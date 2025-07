Primicia: Petro sacaría a estos tres ministros en otro remezón mientras crecen las peleas en su Gobierno

Ya lo había advertido el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros televisado de la semana pasada: “Anuncio que voy a hacer cambios radicales (...) porque no encuentro el gabinete que cumpla el Programa de Gobierno, y el Programa de Gobierno es un mandato popular”.

Algunas versiones indican que Armando Benedetti (Interior) sería nombrado como canciller , pero por ahora no está confirmada esa movida y su círculo cercano lo niega.

Según habría manifestado en ese encuentro, Jaramillo no le hizo caso. Adicionalmente, le habrían llegado nuevas quejas sobre la esposa del ministro, Beatriz Gómez, que ha sido duramente cuestionada por presunto abuso de poder como superintendente delegada para prestadores de Servicios en la SuperSalud —lo que de entrada ya evidencia un conflicto de interés—.

“El ministro le da tantas excusas al presidente, porque eso no es una prioridad de él”, agrega la fuente.

Este diario conoció detalles de una reunión en Palacio en la que el jefe de Estado expresó su molestia a tres personas sobre el manejo que el jefe de la cartera de Salud le estaría dando al proyecto del Hospital San Juan de Dios. Públicamente, hace un mes, Petro le ordenó a Jaramillo que evitara a toda costa la demolición de ese hospital: “Ministro, usted tiene que poner todas las medidas jurídicas, porque lo que están esperando es lo que me pasó en la Alcaldía: yo compré el hospital San Juan de Dios para Bogotá, pero no para que lo dinamitaran”, dijo el presidente hace un mes.

El cambio de los tres ministros no sería inmediato sino en algunos días, dicen las fuentes, porque hay dos grandes temas por resolver. Primero, por lo menos dos de esos tres relevos deben ser mujeres para cumplir con la cuota del gabinete paritario que desde hace meses se ha incumplido. En el escritorio del jefe de Estado hay varios perfiles de mujeres que podrían aterrizar en el gabinete.

También, Petro habría ordenado que la ordenación del gasto de esa cartera no lo haga la Secretaría General, como sucede en la mayoría de ministerios, porque habría funcionarios que trabajaron en el pasado con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López .

En el caso de la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, que es indígena Uitoto Minika del Amazonas, hay varios motivos de molestia por parte del presidente Petro. Líderes de la Guardia Indígena le habrían expresado al mandatario y a sus asesores cercanos que la ministra no les cumplió las promesas a corto plazo en estos más de cinco meses en el cargo y que no estaría ejecutando el plan de Gobierno.

“Y hablando de igualdad, ministro de la Igualdad (Carlos Rosero), lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de la Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana que demostraron, a riesgo, porque tuvieron que exiliarse y prostituirse en París, su lucha”, le dijo Petro. “Los funcionarios de Francia (Márquez) siguen en el Ministerio y siguen sin ejecutar”, agregó.

Tras esa revelación y el comportamiento de Saade en la instalación del Congreso el 20 de julio en el que gritó “reelección” y cuestionó con improperios a la oposición, un alto funcionario del Gobierno salió a cuestionarlo en público. El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo le dijo: “¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la Constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”, dijo el director Carrillo en su cuenta de X.