“El programa es muy importante para mí, porque aprendo algo que me gusta y la paso muy bueno. Me distraigo de todo este agite de aquí. Es una forma de distracción, despejar la mente y aprender ” añadió.

“Un día cualquiera estábamos estudiando y llegó el director a hacer una convocatoria para las que quisieran participar en este desfile. Nos hizo un sorteo de unas baloticas y en una de esas quedé yo de segunda. Muy rico. Siempre he querido modelar en una pasarela de estas . No es en el mejor lugar, pero por algo empezamos”, contó la joven de 22 años, con una sonrisa dibujada en el rostro.

Junto a las mujeres privadas de la libertad, la pasarela contó con modelos profesionales de la Agencia XY Models, quienes con su experiencia y ejemplo impulsaron a las internas a fortalecer su confianza y dejar atrás el miedo a los escenarios.

Luego de bajar de la pasarela, Rosa María Nuñez confesó, dibujando nuevamente una sonrisa en su rostro, que luego de vencer sus miedos, ahora no teme en soñar algún día convertirse en una modelo.

“Primero estaba muy asustada, porque la verdad yo soy nerviosa, pero he hecho ya dos obras de teatro aquí y no me dan tanto nervios. Pero ya como que me estoy acostumbrando. Yo creo que ya puedo salir y seguir siendo modelo”, añadió.