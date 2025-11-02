Cocrear para una Medellín sin hambre

Colaboración especial de Jorge Correa.
Imaginar la Medellín del futuro es, inevitablemente, soñar con una ciudad sin hambre. Porque así como el alimento sostiene la base de nuestras necesidades humanas, la seguridad alimentaria es el cimiento invisible sobre el que se construye el tejido social.
Cuando un niño menor de cinco años sufre desnutrición crónica, su vida adulta se ve marcada por heridas silenciosas: una pérdida de 14,6 puntos en su coeficiente intelectual, seis años menos de escolaridad, y un ingreso 54 % inferior al promedio. La desnutrición, que puede reducir hasta en un 11 % el PIB de un país, no solo genera frustración y desigualdad, sino que alimenta el resentimiento y la inseguridad.
Quienes hemos nacido en Colombia sabemos que el hambre no es una estadística lejana. Es una presencia cotidiana, una sombra que se cuela en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras conversaciones, convirtiéndose en un paisaje, en una enfermedad social paralizante que procura sufrimiento, dolor y una muerte lenta a sus víctimas, además de parálisis e indiferencia a los testigos del crimen. Pero fue gracias al ejemplo de una madre amorosa, que comprendí la importancia de asumirme parte de la solución, y hoy abrazo con sentido de urgencia, el propósito de luchar contra el hambre, conectando personas, organizaciones y pequeños actos de amor y de servicio que entienden que el hambre no da espera.