Mario Córdoba, exgerente del Hospital General, enfrenta cargos por homicidio agravado en caso de bebé muerto por negligencia

El funcionario de la administración de Daniel Quintero, dejó al hospital más importante del departamento sumido en una crisis profunda.

  • Mario Córdoba acumuló todo tipo de escándalos en su cargo como gerente del hospital más importante de Antioquia. FOTO. CORTESÍA Y ARCHIVO
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

El exgerente del Hospital General, Mario Fernando Córdoba Pérez, que dejó a la institución sumida en una profunda crisis, enfrenta ahora una grave investigación en su contra por la muerte de un menor de edad.

La Personería Distrital de Medellín acaba de anunciar que le formuló pliego de cargos a Córdoba, pues mientras se desempeñaba como gerente, en septiembre de 2023, ocurrieron presuntas irregularidades que desencadenaron la muerte de un bebé de 21 días de nacido. Las presuntas irregularidades, según señaló el Ministerio Público, consistieron en una posible falla en el servicio en la atención de un menor de edad el día 21 de septiembre de 2023, entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m., ya que Córdoba no garantizó la prestación del servicio especializado de cirugía pediátrica, requerido con urgencia por el menor, quien falleció a causa de enterocolitis necrotizante con perforación intestinal y shock séptico.

Lea: Abren pliego de cargos en contra de Mario Fernando Córdoba, exgerente del Hospital General, por acoso a un líder sindical

El menor había ingresado con diagnóstico delicado; sin embargo, presentó una complicación abdominal grave. El Hospital General de Medellín no contaba con servicio de cirugía neonatal, y transcurrieron más de cuatro horas y treinta minutos sin que se le practicara la cirugía urgente que requería, lo que desencadenó su fallecimiento pese a las intervenciones y esfuerzos del equipo médico.

El primer cargo que le formuló la Personería es el de homicidio agravado, en razón de que la víctima sería una persona menor de edad, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 599 de 2000, por la posición de garante.

El segundo cargo que enfrenta es falsedad ideológica en documento público, al utilizar un otrosí fechado el 20 de septiembre de 2023 que contiene declaraciones contrarias a la verdad. Se estableció que dicho documento no fue suscrito en esa fecha, sino el 22 de septiembre de 2023, en horas del mediodía.

El otrosí se empleó con el propósito de demostrar que el Hospital General de Medellín contaba con el servicio de cirujano neonatal, cuando en realidad, tras un acuerdo verbal, el servicio de cirugía infantil se restableció el 21 de septiembre a partir de las 4:30 p.m. En consecuencia, entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m. del día 21 no había cirujano contratado.

Conozca: A salvar vidas: el Hospital San Vicente Fundación invita a la ‘Donatón’ en su sede de Medellín y Rionegro

El tercer cargo que enfrenta es el de presunto incumplimiento de deberes, contemplado en los numerales 1 y 3 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, derivado del incumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Funciones del Hospital General de Medellín.

Además de este proceso, Córdoba enfrenta cargos administrativos por acoso laboral contra un líder sindical del hospital. Hay que recordar además que el gerente del hospital durante la administración de Daniel Quintero, dejó la entidad sumida en una crisis financiera gigante. El Hospital General de Medellín, el centro clínico público más importante del departamento, pasó de tener en sus estados financieros en 2021 ganancias por $17.148 millones, a arrojar en 2023 pérdidas por $129.000 millones, según los datos oficiales.

La nueva administración tuvo que llegar en 2024 a implementar un plan de choque de más de $104.000 millones para pagarle a proveedores y personal. Con esa plata lograron reabrir 7 camas de UCI, 14 camas de Unidad de Cuidados Especiales para Adultos, una de hospitalización pediátrica, tres camas de hospitalización para adultos y dos quirófanos más.

