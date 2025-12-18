Mario Córdoba, exgerente del Hospital General, enfrenta cargos por homicidio agravado en caso de bebé muerto por negligencia

El exgerente del Hospital General, Mario Fernando Córdoba Pérez, que dejó a la institución sumida en una profunda crisis, enfrenta ahora una grave investigación en su contra por la muerte de un menor de edad.

La Personería Distrital de Medellín acaba de anunciar que le formuló pliego de cargos a Córdoba, pues mientras se desempeñaba como gerente, en septiembre de 2023, ocurrieron presuntas irregularidades que desencadenaron la muerte de un bebé de 21 días de nacido. Las presuntas irregularidades, según señaló el Ministerio Público, consistieron en una posible falla en el servicio en la atención de un menor de edad el día 21 de septiembre de 2023, entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m., ya que Córdoba no garantizó la prestación del servicio especializado de cirugía pediátrica, requerido con urgencia por el menor, quien falleció a causa de enterocolitis necrotizante con perforación intestinal y shock séptico.

El menor había ingresado con diagnóstico delicado; sin embargo, presentó una complicación abdominal grave. El Hospital General de Medellín no contaba con servicio de cirugía neonatal, y transcurrieron más de cuatro horas y treinta minutos sin que se le practicara la cirugía urgente que requería, lo que desencadenó su fallecimiento pese a las intervenciones y esfuerzos del equipo médico.

El primer cargo que le formuló la Personería es el de homicidio agravado, en razón de que la víctima sería una persona menor de edad, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 599 de 2000, por la posición de garante.