Tome nota: estos son los cierres viales programados para este fin de semana en Medellín

Si va a salir, programe su ruta con anterioridad para evitar contratiempos. Conozca cuáles son las vías que estarán sin paso.

  Imagen de referencia. Los cierres serán por el Bazar en la avenida Jardín y la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa. FOTO Camilo Suárez Echeverry.
    Imagen de referencia. Los cierres serán por el Bazar en la avenida Jardín y la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa. FOTO Camilo Suárez Echeverry.
  Imagen de referencia, mostrando el punto exacto de los cierres y el lugar de evento. FOTO Cortesía Alcaldía de medellín.
    Imagen de referencia, mostrando el punto exacto de los cierres y el lugar de evento. FOTO Cortesía Alcaldía de medellín.
  Este será el recorrido en la versión número 32 de la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
    Este será el recorrido en la versión número 32 de la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
La Secretaría de Movilidad informó que, por eventos comerciales y deportivos, habrá algunos cierres viales en la capital antioqueña durante este fin de semana.

Lea más: De la alegría al “pánico”: así fue la batalla campal que empañó la final de la Copa entre DIM y Nacional

Los primeros serán por el bazar de la avenida Jardín, desde las 9:00 p.m. de hoy jueves, 18 de diciembre, hasta la medianoche del 21 de diciembre. Durante este tiempo, habrá cierre total de la carrera 73 entre las circulares 1 y 3. Para los residentes, habrá paso controlado en la circular 2, entre la transversal 74 y la carrera 73.

Este bazar se realiza viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre, entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m., por lo que algunas rutas de transporte público de Laureles, que habitualmente pasan por los puntos anteriormente mencionados, tendrán modificaciones en sus trayectos.

Imagen de referencia, mostrando el punto exacto de los cierres y el lugar de evento. FOTO Cortesía Alcaldía de medellín.
Imagen de referencia, mostrando el punto exacto de los cierres y el lugar de evento. FOTO Cortesía Alcaldía de medellín.

A su vez, este domingo se llevará a cabo la versión número 32 de la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa, con un recorrido de 12 kilómetros en una sola categoría. La programación indica que el montaje arrancará a las 5:30 a.m. en la calle 41 Los Huesos, entre Carabobo y la avenida del Ferrocarril, en la calzada norte sentido oriente-occidente.

Si bien el evento deportivo, que inicia en la sede Cotrafa Alpujarra, será de 7:00 a.m. a 8:30 a.m., los cierres viales programados para estos puntos serán desde las 6:30 a.m. y las 9:00 a.m.

Este será el recorrido en la versión número 32 de la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
Este será el recorrido en la versión número 32 de la Carrera Atlética Navideña de Cotrafa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.

Los primeros 9 kilómetros se correrán en Medellín, y de ahí pasará a jurisdicción del municipio de Bello en el Norte del Valle de Aburrá. 39 agentes de tránsito fueron dispuestos para garantizar el orden y el control durante la competencia.

Siga leyendo: ¿Adiós a los cierres en el Suroeste? Anuncian apertura total de la vía en la Sinifaná

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿A qué hora cierran la Avenida Jardín en Laureles?
El cierre de la carrera 73 (entre circulares 1 y 3) inicia a las 9:00 p.m. de este jueves 18 de diciembre y se mantendrá de forma continua hasta la medianoche del domingo 21 de diciembre por el Bazar Comercial.
¿Qué vías estarán cerradas por la Carrera de Cotrafa el domingo?
Habrá cierres desde las 6:30 a.m. en la calle 41 (Los Huesos), Carabobo y la Avenida del Ferrocarril. La carrera de 12 km avanzará hacia el norte por la vía regional hasta ingresar a jurisdicción de Bello.
¿Habrá cambios en las rutas de buses de Laureles?
Sí. Debido al cierre de la carrera 73, las rutas que habitualmente transitan por este sector de la Avenida Jardín tendrán desvíos temporales hacia calles aledañas. Se recomienda a los usuarios abordar en la Circular 1 o la Transversal 39B.
