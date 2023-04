El deber de Quintero como funcionario público es publicar sus declaraciones de renta, pero ya la Procuraduría le ha abierto investigaciones por no publicar en su debido momento las de los años 2019 y 2021.

En la declaración de 2018, el hoy Alcalde dijo que había obtenido ingresos por apenas $18 millones y al año siguiente, el año de la campaña para acceder al primer cargo público de la capital antioqueña, declaró $68,7 millones en ingresos laborales.

Según Jaramillo, con ingresos por 18 millones de pesos no se explica cómo pagó durante todo el año arriendo del edificio Finito, de El Poblado, donde vivía con su esposa y su hija (todavía no había nacido la segunda hija), cómo mercaba, cómo pagaba servicios y cómo cubría otras cuentas cotidianas. Pero aparte de eso, según le dijo a la emisora La FM la primera gestora, Diana Osorio, ese mismo año hicieron un periplo por once países. Otra vez, de dónde salió la plata para irse a recorrer el mundo y cómo es que, adicionalmente les alcanzó para aportar $84 millones de pesos para financiar su campaña, según consta en registros del Consejo Nacional Electoral.

“Tributariamente hay dos factores que deben ser coherentes, el nivel de ingresos y el nivel de gastos. Si sus ingresos reportados no soportan su estilo de vida, es porque sus gastos son patrocinados por una fuente de ingresos no divulgada o no declarada como propia”, escribió Jaramillo al advertir la aparente inconsistencia. O la pregunta más directa sería: ¿Por qué no le cuadran al alcalde las cuentas entre los ingresos que declara a la Dian y los gastos que superan en mucho los ingresos declarados?

En 2020, su primer año como alcalde, Quintero declaró $318 millones de ingresos brutos, de los cuales parte sería explicable por su salario que se acercaba a $16 millones (lo subieron a cerca de $17 millones tras declararse la ciudad Distrito de Ciencia y Tecnología) y el resto lo podría justificar por el dinero que el Gobierno le debió trasladar por reposición de votos.

Tal vez el año que más inquietudes motiva es el último declarado, el 2021. Primero, porque muestra un incremento en el patrimonio a $1.298 millones –el doble al del año previo– incluida una ganancia ocasional de $340 millones producto supuestamente de la mitad que le llegó por el traspaso de un apartamento a Laura Upegui, la prima de su pareja Diana, bajo la modalidad de fiducia. Daniel Quintero era propietario de la mitad de este apartamento –la otra mitad era de su esposa–. Fuera de eso, los ingresos brutos ascienden a $378 millones y esta vez quedaría debiendo una explicación porque la suma no corresponde a la suma de los salarios, aún si no gastara un peso de ellos, y no tenía el argumento de la reposición de votos que tuvo en el periodo previo.

“Es como si cada mes ganara el doble. Además, los incrementos patrimoniales tampoco son consistentes porque no corresponden ni a un endeudamiento ni a que se hubiera quedado con todos los ingresos guardados”, dice Jaramillo.

Y existe otro detalle que no ajusta bien. En su declaración de conflicto de intereses de ese mismo año ante el Departamento de la Función Pública, Quintero menciona varias cosas que no aparecían en el reporte a la DIAN: una cuenta bancaria por $800 millones, un CDT por $200 millones, un préstamo y “facturas de pago” por $317 millones.

A esas alturas sus cuentas personales no le dan al alcalde Quintero y menos cuadran si se tiene en cuenta que supuestamente él y su esposa habían acabado de pagar una suma cuantiosa como cuota inicial de un apartamento en El Poblado.

Posteriormente, en la actualización que hizo el 30 de diciembre de 2022 ante la Función Pública, el saldo de la cuenta de ahorros bajó a $297 millones y expresó que ganó $379 millones en el año.