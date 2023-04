En redes sociales y medios de comunicación se les ha visto cuestionar a Quintero, algunos con más ímpetu que otros. Esto no es gratuito: con el desprestigio que lleva a cuestas este gobierno nadie quiere que lo asocien a la continuidad. Sin embargo, justo ese argumento hace dudar a muchos sobre si están alejados en realidad o es una estrategia para ganar votos.

Por su lado, aunque no ha sido tajante en sus opiniones, el concejal Lucas Cañas, gran aliado del gobierno actual, salió a criticar con uno de los temas más sensibles. “Medellín se convirtió en el sopladero y la casa del lenocinio más grande de Colombia. Recuperemos la grandeza de la ciudad”, escribió en su cuenta de Twitter la semana pasada.

En la más reciente entrevista con este medio dijo que le ponía un 3.0 a la gestión de Quintero y reiteró que ya no es su jefe político, cambio que extraña porque hasta se vistió con una camiseta estampada con la cara del alcalde cuando la Procuraduría lo suspendió de forma temporal por presunta participación indebida en política. Lo cierto es que muchos le preguntan por qué esta situación no le valió para alejarse antes de ese gabinete.

Incluso, hasta hace unas semanas fue precandidata de Independientes, pero se retiró porque dijo que no encontró garantías en los sondeos para definir al candidato: como era obvio, quedó Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No-Violencia y primo de la primera dama Diana Osorio.

Si se está alejando o no de verdad es difícil saberlo. Cañas llegó al Concejo de carambola porque una curul quedó vacante tras una decisión del Consejo de Estado y, también por azar, resultó presidente de la mesa directiva en 2022 y con algunas cuotas en el gabinete distrital. Desde su llegada se enfiló en la coalición del gobierno, lo que le ha valido discusiones álgidas con algunos compañeros.

Ha defendido a Quintero incluso en sesiones y debates, ha dicho que los concejales no apoyan proyectos de la Alcaldía solo por no estar de acuerdo con el alcalde y hasta envió una carta al Consejo de Estado, la Corte IDH, la Defensoría del Pueblo y la comunidad internacional alegando que la Procuraduría no respetó el debido proceso al suspender a Quintero el año pasado.

Por esto, muchos lo ven como un caballito de batalla de Quintero para colar su continuidad. Inclusive, ha trascendido que él se sometería a un sondeo a futuro con otras personas como Andree Uribe, Juan Carlos Upegui y Albert Corredor, exconcejal del Centro Democrático, gran aliado del alcalde.

Corredor no se ha mostrado distante a la administración y está rodeado de denuncias por las presiones a contratistas de la Secretaría de Educación para que le recojan firmas y le hagan campaña.

Le puede interesar: Concejo le ha dado aval al alcalde Quintero para amarrar $1,8 billones de futuras alcaldías

Entre tanto, Mauricio Tobón, precandidato a la Gobernación, es otro que no ha convencido del todo, pese a que se ha despachado contra Quintero. Fue gerente del Idea en la gobernación de Luis Pérez, otro aliado del alcalde, pero también es socio minoritario del medio Minuto 30, que hace gran eco de la administración de Quintero. Pese a que se ha dedicado a denigrar de la gestión del mandatario local, muchos no olvidan que en el pasado lo defendió en decisiones polémicas e importantes como las relacionadas con EPM e Hidroituango.

También con aspiraciones para la Gobernación está Eugenio Prieto, quien avanza en una coalición para buscar un candidato que derrote a los representantes de Quintero. No obstante, hasta enero pasado tuvo cuotas visibles en la Secretaría de Movilidad y en Terminales Medellín. Algo similar sucede con el exsenador conservador Juan Diego Gómez, otro que busca la Gobernación y que ha dicho públicamente que su intención es derrotar a Quintero, pero tuvo cuotas burocráticas en la Alcaldía.