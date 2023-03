“Él tiene dos mamás”: familia Lgbtiq+ denunció haber sido víctima de discriminación en clínica de El Poblado

Dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de una posible discriminación, luego de que uno de los médicos de la Fundación Clínica Noel desconociera, según sus palabras, la maternidad de una de ellas. La pareja conformó hace nueve años una familia homoparental, junto a su hijo, es decir, una familia en donde hay dos personas del mismo sexo.

Los hechos ocurrieron cuando el fonoaudiólogo de la clínica le preguntó a Luisa Gómez, una de las madres, quién era la mamá del niño. Ella respondió: “Él tiene dos mamás”. “Pero para el médico solo había una mamá, la biológica, y lo decía delante de mi hijo. Él se asustó mucho, porque no entendía qué estaba pasando” explicó Gómez, por lo que prefirió abandonar el consultorio, y dirigirse a la gerente de la clínica, Mónica Velásquez, así como cancelar la consulta médica.

La familia señaló que esta no es la primera vez que viven una situación parecida en el mismo centro de salud, pues hace tres años, mientras buscaban atención en urología para su hijo, tuvieron que enfrentarse a la misma pregunta: “¿quién es la mamá?”.

Manuela Gómez, la otra madre que resultó afectada, explicó a EL COLOMBIANO que en julio de 2020 consultaron a la clínica por una atención en urología y durante el chequeo médico vivieron por primera vez la situación que consideran, “se trató un claro acto de discriminación”.

“Luisa, quien es la madre no gestante, fue con nuestro hijo, y estando allá le empezaron a preguntar datos personales del niño, que sabemos que por temas médicos se hace, y ella manifestó que la madre gestante era yo, pero que el niño tenía dos mamás. Y entonces el médico le dijo: ¿cómo así? No, no, no. Mamá solo hay una y es la biológica”, recuerda Manuela.

Sintieron que su respuesta fue “muy agresiva porque él en ese momento estaba en una situación de poder. Además, no entendemos cómo puede ocurrir esto en un lugar donde dice que te ayudan, y que pase delante del niño. En ese momento lo que hicimos fue conciliar con la clínica”, explica.

En ese momento, la Fundación Clínica Noel, además de excusarse con la familia, se comprometió a tomar unos talleres de inclusión a familias diversas y de la comunidad Lgbiq+, a través de la Corporación Fauds, Amigos y Familiares por la Diversidad en Medellín.

“Pero solo tomaron una capacitación no más, y no asistió todo el personal, entre ellos el medico que nos discriminó. La idea era que la situación no fuera a ocurrirle en el futuro a otra familia”, señalaron ambas.

Atención a familias diversas

Tres años más tarde regresaron a una consulta a la clínica. Su hijo necesitaba ser atendido por un fonoaudiólogo, y les habían dicho que allí contaban con uno de los mejores.

El pasado 6 de marzo en horas de la tarde Luisa llevó a su hijo a la cita médica de valoración. Esta inició con las preguntas de rigor, hasta que le preguntaron quién es la mamá, y al igual que en el pasado, ella le respondió: “él tiene dos mamás”.

“Entonces el fonoaudiólogo dijo: ‘¿cómo así?, ¿quién es la mamá?, madre solo hay una’. Y yo le sigo diciendo: él tiene dos mamás. Le dije que la mamá biológica era Manuela Gómez, y escribió su nombre en el computador. Para después decirme: ‘si la mamá biológica es ella, y señalaba la pantalla, ¿usted quién es?’. Entonces le respondí: ya te dije que soy la mamá, las dos estamos en el registro civil, pero él me seguía diciendo que madre solo hay una”, explicó Luisa, quien dada la situación decidió abandonar el consultorio junto a su hijo.

Habló con la gerente, como en el pasado, y tomaron la decisión de que harían un plantón a las afueras de la clínica, con el fin de encontrar un espacio para “conversar con el personal y buscar soluciones conjuntas, para que esto no volviera a pasar, porque no es casualidad que a nosotras, después de tres años, nos haya pasado nuevamente”, dijo.

Por lo que tres días después de lo sucedido –el 9 de marzo-, junto a otras familias diversas y aliadas, además de la Gerencia de Diversidades Sexuales y entidades de Género de la Alcaldía de Medellín, se reunieron en las instalaciones de la Fundación Clínica Noel. El fonoaudiólogo y la gerente, Mónica Velásquez, se disculparon con la familia.

En medio de la reunión, señaló Luisa, Velásquez se ausentó unos minutos de la conversación, para dar una entrevista a Telemedellín. Se enterarían minutos más tarde, y aún reunidos con el personal de la clínica, que había dicho al medio de comunicación que se había tratado de un mal entendido, y no de un acto de discriminación.