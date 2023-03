Lo que está en juego con las alianzas políticas para ganar la Gobernación de Antioquia

El grupo también venía recibiendo peticiones de empresarios y sectores políticos del departamento para que invitaran a Suárez a dialogar. Hasta el lunes no había unanimidad frente a si era pertinente buscar este acercamiento.

Por su parte, Mauricio Tobón aún es socio minoritario del medio Minuto 30, que se ha convertido en una caja de resonancia de la administración Quintero. Pero además fue este medio el que organizó los foros de Independientes para definir la candidatura de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín. Todo ello a pesar de que Tobón dice que no incide en los contenidos.

En tiempos de campaña parece que la consigna de “uno para todos y todos para uno” es el as bajo la manga que juegan quienes en el pasado han sido rivales políticos, pero que hoy motivados en el interés de ganar las próximas elecciones deponen sus banderas particulares para ponerlas al servicio de la causa, incluso si en ello tienen que atacar de frente a quien hasta hace poco les dio la mermelada.

Se ha hablado de una consulta abierta, una encuesta y un acuerdo político. Sin embargo, no son decisiones fáciles porque cada uno tiene hoy aspiraciones y de hecho han comenzado a mover de forma independiente sus campañas. Por un lado, Rendón y Tobón recogen firmas, mientras que Gómez y Prieto aún no deciden el mecanismo por el cual buscarían sus avales.

Si Suárez llega o no a esta alianza, el camino para buscar la candidatura única de este grupo todavía no está definido, ni en tiempo ni en modo.

Él dijo que no ha conversado directamente con ellos, más allá de un diálogo que tuvo hace un mes con Prieto. “Siento que las invitaciones no se hacen ahí (por redes)”, manifestó. Pero lo cierto es que está abierto a conversar, incluso, cuando tiene diferencias en posturas y formas de gobernar con algunos de ese grupo, del que desconoce a cuáles avances o acuerdos han llegado. Su equipo está construyendo una respuesta a la invitación que, posiblemente, darán a conocer también de forma pública.

En todo caso el excandidato presidencial, que obtuvo 1,3 millones de votos en Antioquia en la primera vuelta de las pasadas elecciones, parece no tener afán en anticipar alianzas y más bien esperar a ver desde la orilla cómo se van decantando estas coaliciones que pueden hacer aguas en la recta final de una contienda a la que aún le restan siete meses de acomodos y presiones para subirse o bajarse del tarjetón electoral.

Pero además, en las definiciones también entrará a jugar el exgobernador Luis Pérez, que si bien no ha confirmado ni desmentido su intención, en algunos sectores políticos lo dan como hecho.

Las peleas y polémicas interminables de Quintero, escándalos como la investigación en contra de su exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo por contratación de Buen Comienzo, la baja calificación ciudadana a su gestión y señalamientos por hechos de presunta corrupción son argumentos para quienes no apoyarían a Restrepo en una candidatura. Se suma que muchos no están de acuerdo con el apoyo que Bedoya y Trujillo le dieron a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

En ese evento Bedoya confirmó la alianza con el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, barón electoral con gran maquinaria en el departamento. No es que la tengan ganada, pero son una dupla de la que muchos se cuidan, en especial, porque también se sabe que en su proyecto político, aunque por el momento no han hecho pública una alianza, está incluido Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín y la ficha del alcalde Daniel Quintero.

Aún no tienen claridad sobre cómo definirán la candidatura única porque tampoco están cerrados a buscar alianzas con otras colectividades o movimientos que cabalguen en sus principios. Y además, todavía podrían aparecer otros precandidatos dentro del mismo partido.

En esta apuesta falta sopesar la posible candidatura del exgobernador Luis Pérez, de entrañas liberales y muy cercano a Daniel Quintero. Por el momento, Pérez no ha oficializado nada de cara a las elecciones de octubre, pero sopesando los egos y su capacidad para obtener votos, muchos creen que él sería el escogido finalmente para asumir las banderas de una candidatura única de este grupo ante los cuestionamientos a Bedoya y el poco peso de Restrepo.

No en vano es quien manda en Itagüí, el que pone alcaldes allá y el que llevó a la Cámara de Representantes a su fórmula Daniel Restrepo, que solo había sido concejal, con una de las votaciones más altas de las pasadas elecciones. Y sus influencias llegaron hasta la administración de Quintero: es sabido que tiene cuotas en algunas secretarías.

Por los verdes

En esa tarea también está el diputado por el Partido Verde Camilo Calle, quien ya arrancó en el partidor con el apoyo de su colectividad.

Desde algunos sectores políticos ven factible que esta candidatura vaya en una alianza con Dignidad y Compromiso, pero oficialmente no se ha dado ninguna conversación.

De hecho, Gómez indicó que por ahora están concentrados en la organización de su nuevo partido y cada colectividad, dijo, está en su proceso interno.

El diputado Calle consideró que por ahora le parece poco serio que se estén armando alianzas y coaliciones a la Gobernación, pues estas hoy obedecen más a intereses particulares.

“Uno hace alianzas más adelante sobre propuestas y aquí no se ha visto nada de eso. No son serias y me parece que son fotos estériles de un momento”.

Calle agregó que con Dignidad y Compromiso no tiene ninguna incompatibilidad, pero entiende que ellos están en sus procesos internos y él está enfocado en sacar adelante su propia campaña.