Pero no todos los aspirantes han cumplido a rajatabla con estas determinaciones y algunos de ellos tuvieron maniobras para hacer campañas anticipadas. De hecho, este jueves 3 de agosto, se conoció un informe de la Personería de Medellín, según el cual a la fecha en la ciudad se han desmontado 132 pasacalles por no cumplir con la reglamentación al respecto.

“Esperamos que si el CNE considera que es meritoria una sanción, la emita en contra de estos partidos. La información que nos llega de la Subsecretaría (de Espacio Público) no indica partidos ni candidatos, nos dicen que han retirado lonas y pasacalles, el CNE sabe cuáles son”, agregó el funcionario.

Aunque no se ha revelado en concreto quiénes son los involucrados en esta investigación, en la ciudad las quejas y denuncias por violación a los parámetros de la propaganda electoral viene de hace meses y los ciudadanos llegaron a decir que se sentían sofocados con la gran cantidad de esta publicidad aun cuando no había comenzado en firme la campaña.

Muchos de los candidatos se avalaron por firmas, lo que les permitía hacer publicidad, pero en ese sentido, no solicitando votos, sino pidiendo el apoyo ciudadano para poder inscribirse. No obstante, hubo quienes no recogieron firmas, pues tenían aval de un partido y, aun así, hicieron eventos, colgaron propaganda y hasta se conocieron volantes con sus fotos y nombres como aspirantes.

Dos de los casos más sonados fueron los de Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo, los dos candidatos de Independientes a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, respectivamente.