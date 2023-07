En las últimas semanas, tanto Upegui como Restrepo —que esperan seguir desde sus cargos el rumbo que Quintero le ha dado a la ciudad— han optado por anunciar propuestas o dar declaraciones polémicas o descabelladas para ganar reconocimiento en medios nacionales e interacciones en redes sociales. Upegui (exsecretario de No Violencia, 34 años) ha dicho por ejemplo que se compromete a congelar las tarifas de servicios públicos —una de las promesas que Quintero no pudo cumplir en más de tres años— y a construir cinco metrocables que no hacen parte del plan de expansión del Metro de Medellín. En una de sus últimas declaraciones se comparó con Nicolás Copérnico y con Jesús, y dijo que él y su movimiento, así como estos personajes, son “perseguidos y atacados” por proponer cambios.