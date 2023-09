Su Oportuno Servicio (S.O.S), la firma más opcionada para llevarse una tajada jugosa de una contratación por 120.000 millones de pesos para brindar seguridad a las sedes de EPM, no es la primera vez que está involucrada en escándalos por presunto favorecimiento de parte de políticos y funcionarios.

El proceso fue asumido por la Procuraduría delegada para el Juzgamiento Disciplinario y posteriormente finalizó en 2019 en un preacuerdo entre la Fiscalía y el acusado, quien aceptó los cargos de concierto para delinquir, cohecho, peculado por apropiación y contratación sin cumplir con los requisitos legales. La Corte Suprema de Justicia le rebajó a siete años y medio de cárcel más una multa superior a los 2.400 millones de pesos la penalidad por los hechos de corrupción cometidos durante su administración, una condena que dejó insatisfechos a muchos sectores en San Andrés, que no la consideraron suficiente, porque inicialmente eran 15 años.

“Se pudo establecer que el investigado habría laborado desde 1998 hasta el año 2014 en la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S.A. ESP, en los cargos de representante legal, y gerente general”, dice un aparte del expediente que resalta luego que este no declaró conflicto de interés.

La contratación en la que ahora la compañía donde es accionista José Villalba, el viejo conocido de los mentores de la Primera Gestora (S.O.S), en la que se ha denunciado presunto favoritismo, tiene que ver con la vigilancia de las sedes de EPM en el país. Está dividida en dos partes, uno para las instalaciones del Valle de Aburrá, por cerca de $46.000 millones y otra para las que están dispersas en otras partes, incluyendo no solo municipios de Antioquia sino Caldas, Cundinamarca y La Guajira, entre otras ciudades, por $73.000 millones.

No hay que olvidar tampoco la influencia que, de acuerdo con distintas fuentes, tendría Osorio en las decisiones dentro de la administración de su esposo y que este, a su vez, desde que entró en 2020, gestó la remoción de la cúpula que había en EPM para ubicar a personas cercanas en cargos importantes, desde el propio gerente general.

Las alarmas empezaron a sonar entre los competidores al ver que entre las exigencias de EPM figura la acreditación de mínimo 5 años de experiencia en máximo cinco contratos cuyo valor alcance por lo menos los 70.000 salarios mínimos mensuales. Otra condición es constituir garantías bancarias por $400 millones.

Pero el último requisito es el más mayor motivo de polémica porque allí estaría el “diablillo” que le daría la ventaja a S.O.S., pues se estaría apoyando en pólizas de menor cobertura para presentar la propuesta más baja en precio.

De acuerdo con versiones recogidas por EL COLOMBIANO, esta compañía se había rajado ya en el proceso que se inició en 2022 y que había sido suspendido al incumplir varias condiciones. La firma en la actualidad tiene 26 sedes en el país, pero no registra bienes inmuebles a su nombre.

Este diario trató de conocer la versión de Su Oportuno Servicio. Para ello llamó a un teléfono móvil que reportó en documentos para notificaciones, pero no contestaron. En las oficinas de Barranquilla, no estaba el gerente y tomaron la razón de que los estábamos buscando, pero al cierre de esta edición no habían respondido. Igualmente, llamamos al director nacional de licitaciones de la firma y tampoco contestó.