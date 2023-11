Y es que de acuerdo con ese análisis, mientras en los comunicados de 2022 EPM fue explícita en señalar que las unidades 1 y 2 habían pasado por un proceso de pruebas que constaba de cuatro etapas, clasificadas como tipo A, B, C y D, a pocos días de poner en funcionamiento la turbina 4 solo se habló de forma general de una “sincronización”.



A juicio de la Procuraduría, aclarar dicho detalle no sería una cuestión menor, dado que durante los últimos años uno de los factores que ha marcado todo el proceso constructivo y de instalación de las primeras cuatro unidades de generación ha sido el tiempo, clave no solo para que EPM cumpliera con sus compromisos regulatorios, sino para reducir la presión que sufre el vertedero desde su habilitación en noviembre de 2018.



Por ahora no se ha conocido un pronunciamiento de la Procuraduría sobre si dichas respuestas de EPM satisfacen sus inquietudes.