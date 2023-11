Tras sofocar las llamas los bomberos empezaron a buscar señales de Juan Carlos, pero no encontraron nada. Inmediatamente empezaron a llegar personas a relatar que más temprano ese día habían visto al hombre bastante ocupado empacando sus pertenencias y la bicicleta, como si estuviera organizando un trasteo. Por eso fue que los bomberos no encontraron nada más además de la estructura que usó para refugiarse durante más de dos años. La conclusión que quedó en al aire fue que él mismo prendió fuego antes de marcharse. Aunque no faltó quien dijera que tuvo una premonición de algo le iba a ocurrir y por eso decidió empacar y abandonar su casa.