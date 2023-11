De acuerdo con los residentes, desde hace cuatro meses el Área Metropolitana y la Secretaría de Medio Ambiente vienen adelantando labores para derribar el árbol. Según comentaron los vecinos , la decisión se tomó luego de que algunos estudios hechos por ambas dependencias indicaran que la enorme planta representaba un riesgo para la población vecina dada una herida en su tronco que se suma a su edad y lo pesado de su follaje. Sin embargo, los residentes consideran que hay otras soluciones antes que la tala porque el árbol está sano y cortarlo debería ser la última opción. Además, los vecinos señalan que no se ha cumplido el debido proceso para poder hacer la tala del árbol.

“Primero dicen que hicieron una invitación a la JAL del barrio para avisar del proceso, pero esa JAL está inoperante. Además, las autoridades no pueden descargar el proceso de socialización en las entidades sociales como las JAL porque ella sin mucho albergará 60 vecinos de todo un barrio. Ellos dicen que tocaron las puertas, pero no hay evidencia de ello, ni siquiera citación a una audiencia pública oficial. Como no hay citaciones oficiales, ahí hay una falla en el procedimiento”, comentó Jorge Iván Ramírez Franco, residente del barrio Laureles.