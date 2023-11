“Hay estaciones que hace años no funcionan bien. Uno arranca en Sabaneta buscando una estación buena pero no la encuentra, se sigue para El Poblado y tampoco, así se va yendo hasta que llega a Laureles a ver si tiene suerte”, explicó un conductor.

Otro se quejó comentando que la infraestructura de las estaciones es la misma de hace cuatro años, apuntando que elementos como conectores y mangueras estarían fuera de servicio. “EPM nos dice que reportemos los daños, pero pasan meses sin solución. Vea por ejemplo acá en el primer parque de Laureles: reportamos este daño hace 15 días y nada. Esos arreglos nos toca mejor hacerlos a nosotros”, apuntó un taxista.

Un comentario más es que las siete estaciones de carga rápida no lo hacen tan “rápido”. Por lo que recargar un vehículo con batería con capacidad de 60 kilovatios puede tomar tres horas, tiempo que no pueden trabajar los taxistas. Sin embargo, las estaciones que ofrecen el servicio de forma gratuita a través del sistema de carga lenta solo tienen capacidad para recargar cuatro kilovatios por hora, lo que aumenta drásticamente los tiempos de inactividad, según apuntaron los afectados, tiempos que distan de los entre 20 minutos y dos horas de carga que anuncian las empresas de energía.

A esto hay que sumar que dadas las condiciones, cada vehículo requiere un conector específico por lo que en algunas estaciones hay bahías cuyos conectores buenos no son aptos para todos los autos.

De hecho, según EPM, las estaciones manejan un inventario de siete tipos de conectores diferentes con los que se busca suplir toda la oferta de vehículos

“Uno ve acá gente, sobre todo de otras ciudades cuando vienen de paseo, desesperada buscando carga solo para darse cuenta que el conector no les sirve. Ahí perdieron el viaje”, apuntó otro taxista.

Como se comentó anteriormente, muchas de las estaciones que actualmente prestan un servicio óptimo son las ubicadas en espacios privados como los centros comerciales, que manejan dinámicas diferentes a una estación disponible 24 horas.

“Si yo me estoy quedando sin carga, y son las 10:00 p.m., a mí no me van a dejar entrar a recargar a un centro comercial. ¿Qué hago ahí entonces?”, resumió el drama otro dueño.

Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la indisciplina de la gente. Si bien las estaciones tienen dentro de sus manuales de instrucciones que el máximo tiempo de carga son tres horas, hay desconsiderados que dejan el carro “pegado” todo el día.

“O hay otros conchudos que por no pagar parqueadero dicen que van a cargar y hacen la pantomima y se van a hacer vueltas o a almorzar ¿Y los demás qué? Pues toca aguantarnos o buscar otro punto”, se quejó otro conductor de un auto eléctrico de alquiler.

Los conductores entrevistados comentaron que la situación les limita bastante la prestación del servicio pues algunos para evitar afugias prefieren no dejar pasar las baterías de la mitad de su carga. Otros han señalado que les ha tocado dejar pasar carreras a otros municipios más lejanos al Aburrá —y por ende muy bien pagas— por el temor a quedarse varados. “En estos cuatro años a EPM y a esta alcaldía les quedó grande esto y a nosotros nos dejaron colgados de la brocha”, sentenció un conductor.