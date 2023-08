Días después, la universidad entregó un nuevo escrito al Consejo, ampliando su argumentación jurídica y adjuntando una copia del acta de grado de Bedoya. No obstante, en ese proceso, la universidad señaló no poder entregar una copia del diploma de grado, argumentando que el único ejemplar disponible del mismo había sido entregado durante la ceremonia de grados y el documento no reposaba en los archivos de la universidad.

Tras recibir esa subsanación, el encargado del proceso decidió volver a inadmitir la demanda, argumentando que la universidad no había cumplido con los requisitos que se exigían. “ (..) este Despacho considera que la demandante no corrigió completamente la demanda en uno de los defectos advertidos: por lo que se rechazará”, quedó plasmado en un auto emitido el pasado 21 de junio.

Luego de ese auto, la universidad continuó insistiendo en su pedido e interpuso un recurso de súplica, argumentando que era ilógico exigirle el diploma de grado a la institución, dado que en sus procedimientos solo está permitido imprimir una copia que queda en poder de los egresados.

“ Lo anterior, demuestra claramente que la parte demandante hizo uso de la oportunidad procesal para corregir los vicios formales de la demanda, completando la información no incluida en el escrito inicial”, argumentó la universidad en su recurso.