La supuesta violación de una estudiante desencadenó en la pena de prisión contra un directivo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid , solo que, en principio, en este caso a quien condenaron no fue al acusado inicialmente sino al acusador, debido a que las autoridades demostraron que fue un montaje con la truculencia de una clásica historia policíaca.

Al otro día, tan pronto fue a la Fiscalía a denunciar, se encontró con que había varias denuncias en su contra, una era por acceso carnal violento en persona incapaz de resistir y otra por violencia intrafamiliar . La víctima supuestamente había sido una estudiante que sostenía una relación con él, había quedado embarazada y, según la versión, el docente la había instado a abortar. “Eso fue muy curioso porque mi compañera no era denunciante y además yo tengo una vasectomía hace 12 años”, explica Gómez.

Ríos negó esa cercanía sentimental, alegó que no tuvo nada qué ver en el montaje y que ella actuó por cuenta propia, un argumento que el juez no creyó.

Los investigadores confrontaron con 504 llamadas telefónicas que se hicieron entre la pareja de agosto a diciembre de 2019, de hasta 41 minutos e incluso de noche. Como si fuera poco, en ellas, la mujer en unas comunicaciones lo trataba de “cariño” o “amor”.

En algunos apartes del proceso, Valencia asegura que todo se hizo con el conocimiento de Álvarez, el rector de entonces.

El juez exoneró a José Alberto Arbeláez —que en un tiempo tuvo casa por cárcel— por considerar que simplemente cumplió órdenes.

Contra el fallo cursan dos apelaciones por parte de la Fiscalía y el Poli, que se acreditó como víctima, porque consideran que no es justo que mientras Ríos puede pagar la pena en su domicilio, Valencia, quien habría sido instrumentalizada por él y colaboró con la Justicia, esté desde principios de este año en una cárcel.

EL COLOMBIANO contactó a Álvarez, quien salió en 2021 del Poli tras no ser reelegido y actualmente preside la Corporación de Dirigentes del Occidente Antioqueño. El exdirecivo afirmó haber conocido a Valencia un día en que acudió a la Rectoría en compañía de Ríos para mostrar las presuntas pruebas de la denuncia contra Gómez y los demás profesores y que sometió el asunto al Consejo Directivo: “Las acusaciones revestían mucha gravedad y por eso le dimos trámite a la Fiscalía porque sino me hubieran podido acusar de omisión”.

No obstante, dijo no haber tenido nada que ver con el montaje porque “es absurdo, no tiene sentido que un rector se preste para cosas ilegales y menos contra profesores de la institución”.