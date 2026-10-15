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“Respetamos la protesta pacífica, pero no toleramos el vandalismo”: Federico Gutiérrez se refirió a jornada de marchas en Medellín

Las manifestaciones, que en su mayoría transcurrieron de forma pacífica, dejaron una captura y un traslado por protección. La Gobernación señaló que seis personas habrían resultado lesionadas por manipular explosivos.

  • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la jornada de movilizaciones ciudadanas ocurrida el pasado miércoles en la ciudad. FOTOS: Cortesía y El Colombiano
    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la jornada de movilizaciones ciudadanas ocurrida el pasado miércoles en la ciudad. FOTOS: Cortesía y El Colombiano
El Colombiano
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hace 5 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la jornada de movilizaciones ciudadanas ocurrida el pasado miércoles en la ciudad, en la que se presentaron desmanes que tuvieron que ser controlados por la Fuerza Pública.

Pese a que la mayor parte de esas manifestaciones transcurrieron con normalidad y de manera pacífica, el mandatario distrital rechazó los desórdenes que tuvieron lugar.

“Garantizamos durante horas el derecho a la protesta, conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, en la calle Barranquilla, manifestantes y encapuchados bloquearon la movilidad y lanzaron botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados”, expresó el alcalde.

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El mandatario señaló que, en medio de ese contexto, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), se dio la orden a la Fuerza Pública de restablecer el orden y proteger a la ciudadanía que transitaba por la zona.

“En Medellín respetamos la protesta pacífica, pero no toleramos el vandalismo ni la violencia. ¡La ley se respeta!”, agregó.

Así transcurrieron las marchas

En su último reporte, entregado durante la noche del pasado miércoles, la Secretaría de Seguridad de Medellín hizo un balance de la jornada, señalando que durante la mayor parte del día las movilizaciones no se tradujeron en problemas de orden público.

En horas de la mañana, los manifestantes se concentraron en varias zonas del Centro de Medellín, como la sede de Adida, y caminaron por vías principales como la Avenida La Playa y la Avenida Oriental.

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En horas de la tarde, la marcha confluyó en el Parque de las Luces, en donde tampoco se presentaron alteraciones del orden público.

Sin embargo, hacia el final de la tarde, muchos manifestantes se dirigieron por la carrera Carabobo hacia la Universidad de Antioquia. Ya en las inmediaciones de la calle Barranquilla, algunos empezaron a protagonizar desmanes.

“Unos pocos al llegar al sector de la calle Barranquilla quisieron generar bloqueos, que ya eran desproporcionados y algunos otros vándalos protagonizaron hechos de violencia y pusieron en riesgo la integridad de las personas que transitaban. Algunos encapuchados lanzaron objetos contra la Fuerza Pública, lo que hizo necesaria la intervención inmediata de parte del Esmad por orden directa del Puesto de Mando Unificado”, dijo Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Como producto de esa intervención, las autoridades capturaron a una persona y trasladaron a otra a un centro de protección.

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Entre tanto, la Gobernación de Antioquia indicó que por lo menos seis personas habrían resultado lesionadas por manipulación de explosivos.

La jornada contó con un despliegue de 270 soldados y 350 policías.

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