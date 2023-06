Pero Lili siempre fue reticente a convertir su vocación en una fundación. La precariedad e informalidad que había presenciado como voluntaria en muchas fundaciones y los argumentos que le dictaba su profesión la convencían de que meterse en esa vaca loca, sin un plan sólido y viviendo de los afanes diarios, no era el camino ideal para garantizar la dignidad de los animales que quería ayudar.

Su historia comenzó con Tobi, un cachorro que llegó a su mundo en 2006 después de ser salvado por unos niños de morir ahogado dentro de un costal en la quebrada La Iguaná. El vínculo que creó con Tobi durante más de 14 años de vida redefinió completamente sus convicciones y despertó en ella un espíritu de servicio por los animales que hasta ahora no ha encontrado límites.

Pero finalmente se animó a hacerlo. La fundación “Un Mismo Amor” nació formalmente en 2019, aunque Lili mantuvo su convicción de ser autónoma, no depender de caridades inciertas ni mezquindades de las entidades públicas.

En medio de ese ritmo frenético ha tenido meses con obligaciones de más de $25 millones. Pero incluso sin contratiempos como cirugías de urgencia o eventualidadades, la fundación demanda no menos de $13 millones mensuales, dinero que, salvo por un par de personas aliadas constantes, sale exclusivamente del esfuerzo de Lili con las asesorías empresariales en materia tributaria, contable, de proyectos o de operación logística que realiza de manera independiente.

Olivo vagó por las calles del corregimiento dos semanas con una hemorragia que no lo mató de milagro hasta que Lili se enteró y coordinó desde allá la forma de que lo recuperaran para llevarlo a su fundación y salvarle la vida. Olivo es hoy un perro fuerte, dulce y bonachón que se recupera de otra complicada cirugía reciente. La historia de cada animal al que le ha cambiado la vida son las respuestas a esa pregunta.

Olivo era amigo de una pareja que tenía un restaurante y a la que acudía regularmente a recibir un poco de comida y a descansar fuera del establecimiento. La pareja comenzó a recibir ataques de homofobia hasta que un día llegaron a abrir el negocio y encontraron a Olivo empalado, con sus genitales destruidos y un mensaje que decía que los próximos serían ellos si no se iban.

Pero Lili no se amilana. Sabe ahora que pedir apoyo, buscar manos amigas para no llevar sola todo el peso de su labor no significa resignar su objetivo de tener una fundación sostenible, digna y con un futuro sólido. Todo lo contrario.

Y en ese objetivo toda ayuda cabe: donar tiempo, conocimiento, recursos, elementos esenciales para los animales y también ofrecer un buen hogar a uno de ellos. Pero, sobre todo, necesitan confianza sostenida. Por eso Lili hace un llamado a empresas y personas que quieran ser amigos duraderos para la fundación.

Si quiere sumarse a esta familia puede comunicarse al 305-350-12-13 y conocer su historia y su labor en la cuenta de Instagram Familiapeluchecolombia. Todas las formas de ayuda sirven para demostrar que sí es posible garantizar que estos animales, descartados por la sociedad, puedan conformar una familia y tener una segunda oportunidad.