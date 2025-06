A un hombre en Medellín lo capturaron por tener casi $150 millones en efectivo que no supo justificar

En medio de las actividades de vigilancia, registro y control que adelantaban las patrullas solicitando identidad para verificar antecedentes y posibles irregularidades en la documentación de vehículos, la policía ordenó al hombre que viajaba en motocicleta que se detuviera un momento. El sujeto inmediatamente se puso nervioso, demasiado como para tratarse de un conductor normal que se dirige hacia su destino, trabajo o casa. Por eso la policía decidió verificar el contenido del baúl de la moto y bastó no más con abrirlo para toparse con un montón de fajos, casi todos de billetes de $100.000.

Al ser interrogado sobre el origen del dinero, el hombre comenzó a gaguear, las autoridades esperaban que les demostrara tal vez un recibo de transacción bancaria, algún elemento que permitiera demostrar la procedencia legal del dinero, pero el hombre quedó en blanco y no logró demostrar su origen.

A la luz de la jurisprudencia, el procedimiento que anunció la Policía Metropolitana plantea algunos interrogantes. En una reciente sentencia de 2020, la Corte Suprema de Justicia, revisó el caso de una persona judicializada por tener una alta cantidad de dinero en efectivo “no justificada”, y concluyó que las autoridades nunca tuvieron material suficiente, más allá de una postura subjetiva respecto a lo que significa “alta suma” y “no justificada”.

Según el alto tribunal, la Fiscalía no logró superar el estándar de conocimiento exigido para demostrar la concurrencia de todos los elementos que integran los tipos penales imputados. El Tribunal, por su parte, erró al exigir que la defensa desvirtuara la hipótesis de una acusación que no fue suficientemente probada y, al no encontrar colmado ese requerimiento, acudió a una defectuosa creación de indicios para justificar la decisión de condena. En Colombia, la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía, es decir, es el ente acusador el que tiene la obligación de demostrar, en estos casos, por ejemplo, que la plata en efectivo tiene un origen ilegal.