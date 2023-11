Las alertas y denuncias sobre problemas en el Hospital General de Medellín (HGM), como escasez de insumos, retrasos en los pagos a personal médico, fallas en la alimentación o dificultades para atender a los pacientes, no son nuevas, pero se reforzaron luego de que la semana pasada sus directivas manifestaran que viven una “crisis financiera” que pone en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios de la entidad de salud pública más importante del departamento, en especial para la población más vulnerable.

Al lunes posterior, la trasladaron a una habitación, tras muchas peticiones de la familia, que evidenció las dificultades que tienen médicos y enfermeras para prestar los servicios. De hecho, fueron varias las veces que les dijeron que no contaban con algún equipo o insumos específicos para practicarle un examen, si bien, el personal ha hecho lo posible por atenderla.

Pero la escasez también se evidencia en otras áreas, como consta en otros correos. Falta de pruebas rápidas de sífilis, tirillas para pruebas varias, insumos del área de microbiología y tarjetas de testeo, entre otras han sido informadas por el personal médico. Incluso, se han visto obligados a remitir esas pruebas a otros laboratorios y hasta a guardarlas, lo cual tiene un tiempo límite y podría derivar en que se tengan que descartar.

Para representantes del sindicato Sinprogen, que avalan testimonios de profesionales no afiliados al mismo, esta situación se ha agravado en la actual administración, pues aunque en las pasadas también se presentaron dificultades y las deudas de las EPS eran muy altas, no se habían visto en ese estado.

“Nosotros hemos venido haciendo muchas alertas sobre presuntos malos manejos, pero los organismos de control no nos han prestado atención. El hospital no nos está brindando todos los medios para la atención de los pacientes. Lo que hacemos es levantar la mano y decir qué nos tenemos porque de pronto el paciente va a malentender que nosotros no queremos prestar la atención”, indicó uno de los empleados del HGM.