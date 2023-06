“... Porque hoy estamos en un estado de ánimo positivo y más cuando se trata de...” fueron las últimas palabras que pronunció Dawid Maciej Rekas, un ciudadano polaco, antes de ser asaltado por la espalda y golpeado brutalmente por dos ladrones en el cerro El Volador el pasado viernes 2 de junio.

En el incidente –que quedó grabado en video– se ve como Rekas junto a otra compatriota suya identificada como Klaudia Rekas son víctimas de los ladrones que posteriormente los despojaron de todas sus pertenencias. En un video posterior se ve a Dawid con su cara ensangrentada narrando el hecho en inglés.

“Uno de los hombres me golpeó la cabeza con un cuchillo. Tengo mucho dolor de cabeza en este momento. Necesito bloquear mi cuenta del banco. ¡Esto es bastante loco!”.

Este hurto se sumó al que padeció el mismo día un ciudadano británico por tres mujeres que lo atracaron y golpearon en el Parque de Berrío. Y también se unió al robo que sufrió hace 11 días el empresario italiano Claudio Bendaud, director de operaciones de la casa de apuestas deportivas Wplay, luego de un choque que sufrió en su vehículo en la carrera 32 en El Poblado y en el que le quitaron pertenencias y un monto de dinero, todo tasado en $57 millones.

Hurtos a extranjeros al alza

La seguidilla de incidentes en los que los extranjeros son víctimas de los ladrones han ido en aumento y así se lo han hecho saber los comerciantes y empresarios del sector de El Poblado a la concejala Claudia Ramírez, quien le ha hecho seguimiento desde su curul a las dinámicas de los extranjeros y del turismo en la ciudad y quien ha indicado que dichos delitos se habrían movido a otras zonas lejanas del “abrazo” al Parque Lleras.

“El robo a extranjeros siempre ha sucedido, lo que pasa es que últimamente hay muchos más de ellos visitando la ciudad. Entonces, al aumentar los hurtos, en ese incremento también caen los turistas, y más que ellos son víctimas ‘ideales’ por ser más desprevenidos”, añadió la concejala Ramírez.

Pero más que una percepción, la suba en los hurtos a extranjeros es una realidad. De acuerdo con el Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, entre enero y marzo de 2023 se interpusieron ante las autoridades 169 denuncias de hurto a personas del que fueron víctimas los visitantes internacionales, un crecimiento de casi cinco veces si se tiene en cuenta que en el mismo período de 2021 solo se registraron 39 denuncias y en el primer trimestre de 2022 solo fueron 30 casos.

Entre estos incidentes también se contabilizó el de un ciudadano israelí de 36 años que –luego de pactar una cita con una mujer a través de una aplicación– terminó asaltado y secuestrado. Se salvó “de milagro” luego de que el vehículo en el que los secuestradores lo movilizaban por la ciudad se estrellara tras una persecución policial.

De acuerdo con la Personería, el período más crítico comprende los meses entre abril y agosto en los que casualmente se desarrollan las vacaciones de Semana Santa y la Feria de las Flores y en los que la ocupación hotelera bordea el 80%.

Por ejemplo, de abril a agosto de 2021 se interpusieron 106 denuncias de las 245 registradas en todo el año; mientras que en 2022 fueron puestas en el mismo período 155 de las 239 denuncias totales.

Las nacionalidades más afectadas son la mexicana y la estadounidense. Aunque también aparecen registros de ciudadanos israelíes, chilenos, argentinos y hasta belgas víctimas de los ladrones.

Sin embargo, pese a lo alarmante de las cifras, desde el observatorio sospechan que puede ser peor.

“Pese a la cifra, identificamos que esta es una pequeña parte de la realidad porque los afectados se privan de denunciar ya sea por limitaciones como el idioma, la demora en realizarla o la falta de conocimiento de donde instaurarla. Incluso hay casos en los que la Policía se niega a recibirla por el tema del idioma”, explicó Carlos Calle, coordinador del Observatorio.

Ramírez también apunta al subregistro por una cuestión más moral: la vergüenza.

“Aparte de que el extranjero no denuncia porque ya se va o porque simplemente la misma gente de Medellín le sugiere no hacerlo, tampoco lo hacen porque muchas veces son víctimas de los hurtos cuando están haciendo cosas que no son bien vistas por la sociedad y les da vergüenza admitirlo”, añadió.

Urge actualizar la norma

Si bien la ciudad cuenta con una Política Pública de Turismo, el apartado sobre seguridad turística –con la que se busca velar por la protección del visitante– reposa en un acuerdo municipal del año 2015, fecha en la que la realidad turística de la ciudad era bien diferente a la actual pues concebía a la capital antioqueño como un nodo de turismo de negocios y no –como pasa actualmente– que está enfocada al turismo de placer, de entretenimiento y de vacaciones.

“El acuerdo de esa época concibe el tema de seguridad turística, pero los decretos administrativos no. Yo he estado todo el tiempo con la Subsecretaría de Turismo mostrándoles las actuales problemáticas, pero la mayoría de respuestas de la entidad giran en que su ‘competencia única y exclusivamente es la promoción del destino turístico’. Ellos tienen un montón de limitaciones porque no tienen la capacidad administrativa para encarar los retos que hoy tenemos”, añadió Calle.

Por ello, según el coordinador, es necesario actualizar el marco legal que rige la seguridad turística en Medellín, tarea en la que ya estaría inmersa la subsecretaría y en la que esta podría llegar a ser una secretaría en propiedad.

Mientras esto sucede, las autoridades buscan dar con los responsables del hurto de Rekas –quien quedó registrado en el video– y por el que están ofreciendo hasta $10 millones.