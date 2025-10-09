Arranca al fin venta de acciones de EPM en UNE: estas personas tendrán primera opción de compra

El proceso de enajenación de las acciones de EPM en UNE comenzará este viernes y esta estará dirigida a la venta de destinatarios especiales, quienes tendrán la primera opción de comprar el 50,00001% de las acciones que tiene la empresa de servicios públicos en esta entidad de telecomunicaciones.
La primera etapa de la enajenación estará dirigida a los trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, quienes desde este viernes podrán hacer sus ofertas.