Personería investigará a funcionarios que habrían agredido a manifestantes en Medellín; Alcaldía defiende la intervención

La Personería Distrital de Medellín ha abierto de oficio una indagación previa a funcionarios por determinar del Distrito Especial de Medellín, buscando esclarecer presuntas irregularidades y agresiones ocurridas durante la “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina” realizada el pasado 7 de octubre.
Esta acción fue iniciada a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, con el fin de identificar e individualizar a los funcionarios que habrían estado involucrados en presuntas agresiones contra algunos participantes de la movilización.