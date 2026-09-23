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Investigan muerte de bebé de 7 meses en Bello, área metropolitana de Medellín: presentaba lesiones en su cabeza y asfixia

Aunque la madre del menor sostuvo que las lesiones se debieron a varias caídas en su vivienda del barrio Nueva Jerusalén, en Bello, las autoridades de salud y la Policía iniciaron investigaciones para esclarecer el caso y determinar si hubo responsabilidad de adultos.

  • El bebé de siete meses de nacido falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe debido a un trauma craneoencefálico severo y múltiples heridas en su cuerpo. Foto: Andrés Camilo Suárez
    El bebé de siete meses de nacido falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe debido a un trauma craneoencefálico severo y múltiples heridas en su cuerpo. Foto: Andrés Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 6 horas
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Las autoridades reportaron la muerte de un bebé de 7 meses de nacido, este miércoles, en un hospital de Medellín. El menor presentaba múltiples heridas en su cuerpo producidas, al parecer, en su hogar del municipio de Bello.

Según el reporte inicial, el niño fue llevado el martes al Hospital Pablo Tobón Uribe por su madre, una mujer de 18 años, quien aseguró que su hijo había sufrido varias caídas al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Jerusalén de Bello.

El reporte inicial de los médicos fue que el bebé presentaba asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, una condición en la cual el cuerpo sufre una disminución grave en el volumen de la sangre o de los líquidos circulantes.

Investigaciones preliminares de la Policía dan cuenta de que el niño falleció por trauma craneoencefálico severo. Aún se analiza si hubo responsabilidad de adultos en el fallecimiento del menor.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué se sabe sobre la muerte del bebé de 7 meses que era atendido en Medellín?
¿Dónde ocurrió el caso del bebé de 7 meses que murió por graves lesiones?
¿Qué explicó la madre sobre las lesiones que presentaba el bebé fallecido en Medellín?
La madre, una joven de 18 años, manifestó a las autoridades que las heridas se habrían producido por varias caídas ocurridas dentro de la vivienda. Sin embargo, esa versión hace parte de las investigaciones y deberá ser contrastada con los resultados médicos, forenses y judiciales.
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