Investigan muerte de bebé de 7 meses en Bello, área metropolitana de Medellín: presentaba lesiones en su cabeza y asfixia

Las autoridades reportaron la muerte de un bebé de 7 meses de nacido, este miércoles, en un hospital de Medellín. El menor presentaba múltiples heridas en su cuerpo producidas, al parecer, en su hogar del municipio de Bello.

Según el reporte inicial, el niño fue llevado el martes al Hospital Pablo Tobón Uribe por su madre, una mujer de 18 años, quien aseguró que su hijo había sufrido varias caídas al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Jerusalén de Bello.

El reporte inicial de los médicos fue que el bebé presentaba asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, una condición en la cual el cuerpo sufre una disminución grave en el volumen de la sangre o de los líquidos circulantes.

Investigaciones preliminares de la Policía dan cuenta de que el niño falleció por trauma craneoencefálico severo. Aún se analiza si hubo responsabilidad de adultos en el fallecimiento del menor.