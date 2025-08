Consejo de Estado admitió solicitud de pérdida de investidura contra la senadora Zuleta por actuación en el “tarimazo”

Zuleta ya ha enfrentado otros procesos de pérdida de investidura ante denuncias de presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de campañas del Pacto Histórico ; no obstante, el tribunal definió no seguir con el caso por falta de pruebas.

William Francisco Quintero Villarreal, quien la demandó esta vez, es un abogado cordobés que también ha actuado en dos ocasiones en el Consejo de Estado contra la curul del representante a la Cámara Juan Carlos Lozada (P. Liberal). El primer proceso, por presunto ausentismo fue fallado en favor del congresista y está en apelación, mientras que el segundo, por presunto conflicto de intereses, está pendiente de fallo en primera instancia.

Se trata de un abogado litigante de origen conservador, de gran prestigio en su departamento. Ha sido en periodos largos conjuez del Tribunal Administrativo de Córdoba , del Tribunal Superior de Montería y del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, es miembro fundador del Colegio Colombiano de Derecho Administrativo.

También ha tenido actuaciones demandando los límites territoriales de Antioquia y Córdoba que se establecieron en la década de 1960, un proceso que está aún pendiente de sentencia.

Los únicos cargos públicos que ha ocupado han sido en 1985 como abogado en la Caja Departamental de Previsión Social de Córdoba, y en 2003 como secretario jurídico de la Gobernación de Córdoba.

Al preguntarle por las razones que lo llevaron a demandar la investidura de la senador Zuleta, apuntó que se trata de un ejercicio académico “frente a un hecho en el que el país necesita mucha claridad”.

“Además de la duda jurídica que me asalta, hay una especie de rechazo de mucha ciudadanía de todo el país sobre ese hecho. Si la Justicia no me da la razón no hay problema, pero todo esto hace parte del juego jurídico”, apuntó.