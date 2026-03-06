Video | Joven vendedor de frutas al que le quitaron su carreta genera ola de indignación en Medellín; Alcaldía ya respondió

Un video que circula en redes sociales ha generado una ola de indignación entre los usuarios luego de que se conociera el momento en el que un joven vendedor ambulante rompe en llanto mientras funcionarios le retiran la carreta con la que vendía frutas, su principal herramienta de trabajo en Medellín. Las imágenes muestran al joven visiblemente afectado y sollozando mientras funcionarios de control del espacio público y agentes de la Policía realizan el procedimiento para decomisar su puesto de venta. Según se observa en el video, el vendedor intenta explicar su situación mientras presencia cómo se llevan la carreta con la que se ganaba la vida. Le puede interesar: Recicladores de Medellín marcharán para denunciar presuntos abusos de funcionarios de Espacio Público En el video también se escuchan los reclamos y el rechazo de algunos ciudadanos ante el operativo. Uno de los testigos se escucha decir: “Eso no se le hace a los trabajadores.. y más él que se lucha la vida, qué pesar”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y desataron un fuerte debate entre ciudadanos en contra y a favor, algunos recriminaron el trato que reciben los vendedores informales y las acciones de control que realizan las autoridades en el espacio público y otros apoyaron a las autoridades y afirmaron que hay que respetar los procedimientos por más compleja que sea la situación. Por ahora, el video continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde sigue acumulando miles de reproducciones y comentarios, e incluso, hay gente que ya se ha ofrecido para donarle algo de dinero al joven o comprarle una nueva carreta. Entérese: ‘Venden’ espacio público del Centro de Medellín por $1 millón para ventas informales durante temporada de fin de año

Alcaldía de Medellín responde

Tras la viralización del video, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a lo sucedido a través de su cuenta de X. El mandatario expresó que el caso lo conmovió y anunció que buscará reunirse con el joven para conocer su historia y brindarle apoyo. “Yo también vi este video. A mí la verdad me da mucha tristeza y la instrucción mía ha sido muy clara. Aquí los únicos enemigos son los corruptos y los violentos. A la gente trabajadora hay que ayudarle”, expresó el alcalde. Gutiérrez también indicó que espera reunirse con el vendedor en las próximas horas. “Yo mañana me voy a ver con él. Su historia de vida es tremenda. Ya sé un poco más de él y le vamos a ayudar. Les contaré”, agregó. El mandatario reiteró que la administración debe ejercer control sobre el espacio público, pero insistió en que los procedimientos deben realizarse sin abusos. “Claro que tenemos que ejercer una autoridad sobre el espacio público, pero mi instrucción ha sido muy clara: jamás abusar”, concluyó.

No es el primer caso de este tipo