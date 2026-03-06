Video | Joven vendedor de frutas al que le quitaron su carreta genera ola de indignación en Medellín; Alcaldía ya respondió

Un video que circula en redes sociales ha generado una ola de indignación entre los usuarios luego de que se conociera el momento en el que un joven vendedor ambulante rompe en llanto mientras funcionarios le retiran la carreta con la que vendía frutas, su principal herramienta de trabajo en Medellín.
Las imágenes muestran al joven visiblemente afectado y sollozando mientras funcionarios de control del espacio público y agentes de la Policía realizan el procedimiento para decomisar su puesto de venta. Según se observa en el video, el vendedor intenta explicar su situación mientras presencia cómo se llevan la carreta con la que se ganaba la vida.
Le puede interesar: Recicladores de Medellín marcharán para denunciar presuntos abusos de funcionarios de Espacio Público
En el video también se escuchan los reclamos y el rechazo de algunos ciudadanos ante el operativo. Uno de los testigos se escucha decir: “Eso no se le hace a los trabajadores.. y más él que se lucha la vida, qué pesar”.