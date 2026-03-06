Muelles, buques y gasolina: el aporte de la Armada a la película donde actúa Petro

La Armada Nacional tiene un papel clave en la producción de la película sobre la vida del almirante Padilla, un proyecto que en los últimos días ha desatado polémica tras conocerse que su costo final de producción rondaría los 15 mil millones de pesos. Según información conocida por EL COLOMBIANO, de ese monto, 8 mil millones de pesos provendrían del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), mientras que los 7 mil millones restantes serían aportados por productoras privadas. Este medio revisó el portal de contratación SECOP y encontró el convenio suscrito, por cero pesos, entre la productora Valencia Producciones FX S.A.S. y la Armada Nacional, representada en el documento por la Base Naval ARC Bolívar.

El acuerdo, firmado por ambas partes, establece un esquema de cooperación basado en aportes en especie para la realización de la película. Estos aportes, consignados en el convenio, están valorados de manera referencial en un total estimado de $76.899.189, aunque la institución aclara que este valor es informativo y no constituye un cobro real. Entonces, ¿cuánto costará realmente el despliegue de la Armada para la película? El objeto del convenio es la grabación de “una impactante película que relate la vida y muerte del almirante José Padilla”, descrita como una historia que sigue el camino de “un niño negro liberto en los astilleros del Caribe” hasta su ascenso en el virreinato de la Nueva Granada y en la España de los siglos XVIII y XIX, en un relato cargado de “emoción, historia y acción” pensado para audiencias nacionales e internacionales.

De acuerdo con la cronología narrativa de la historia, planteada en la documentación de la producción, la película sigue el ascenso de José Prudencio Padilla desde su infancia en La Guajira, donde nació su “fascinación por el mar y las embarcaciones”, hasta su ingreso a la marina y su participación en algunos de los episodios navales más decisivos de su tiempo. Entre batallas, cautiverio, regresos y alianzas, Padilla va forjando una carrera que lo convierte en una de las figuras clave de la independencia en el Caribe, mientras las tensiones políticas de la naciente república comienzan a rodear su destino. En paralelo, la historia explora su dimensión más íntima: un amor que nace en su juventud y que deberá enfrentar prejuicios, distancia y las turbulencias de la guerra y la política. Según lo consignado, el proyecto se ha venido gestando desde hace un tiempo y está ligado a un proceso de investigación histórica desarrollado junto con la Armada Nacional, materializado en el libro La Batalla Decisiva, publicado por la editorial Planeta con motivo de los 200 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

La obra contó con la investigación y escritura de los historiadores Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de Historia, y Jorge Conde Calderón, de la Universidad del Atlántico, en coordinación con la capitana de corbeta Loida Niño Franco, jefa de la Dirección de Historia Naval.

La Armada pone buques y muelles para el rodaje

El rodaje principal está programado para realizarse entre febrero y abril de 2026, dentro de un cronograma general de 10 meses de ejecución del proyecto. Las locaciones principales, y aquí entra la Armada Nacional, incluyen el Fuerte San Fernando en Bocachica, en Cartagena; la Base Naval Logística ARC “Bolívar”; el buque escuela ARC “Gloria”; Muelle de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial y otras locaciones en Boyacá y Cundinamarca. La Armada también incluyó, en el convenio, apoyar con pie de fuerza en las locaciones de grabaciones donde la esa fuerza tenga jurisdicción, sean espacios marítimos o terrestres.

Además de lo anterior, la producción de la película cuenta con un acompañamiento técnico permanente por parte de la Armada, “orientado a garantizar el rigor histórico y militar de la historia”, como lo han denominado ellos en los documentos del convenio.

Solicitud de convenio entre la Armada Nacional y Valencia Producciones FX SAS.

Expertos en historia naval, como la capitana de corbeta Loida Niño Franco, han brindado una asesoría desde la Armada en lo histórico relacionado con el personaje y esa institución. También, la Armada apoya a la producción en sugerencias de elementos como los uniformes, las tácticas de combate y en el lenguaje que se use en los diálogos de la cinta.

Otros aportes de la Armada, ¿a qué costo?