Muelles, buques y gasolina: el aporte de la Armada a la película donde actúa Petro

La Armada Nacional tiene un papel clave en la producción de la película sobre la vida del almirante Padilla, un proyecto que en los últimos días ha desatado polémica tras conocerse que su costo final de producción rondaría los 15 mil millones de pesos.
Según información conocida por EL COLOMBIANO, de ese monto, 8 mil millones de pesos provendrían del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), mientras que los 7 mil millones restantes serían aportados por productoras privadas.
Este medio revisó el portal de contratación SECOP y encontró el convenio suscrito, por cero pesos, entre la productora Valencia Producciones FX S.A.S. y la Armada Nacional, representada en el documento por la Base Naval ARC Bolívar.