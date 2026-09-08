La joven que murió en la Maratón Medellín 2026 era novia del hijo del vicepresidente José Manuel Restrepo

Juliana Ávila Saouda, de 20 años, falleció mientras participaba en la Maratón Medellín 2026 por cuenta de una serie de fallas respiratorias que sufrió durante la carrera. Esta joven era la novia de Julián Restrepo Céspedes, hijo del vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano. Esta mujer llegó desde Bogotá para participar en la carrera de 21 kilómetros de este domingo y durante la misma sufrió una afección cardiaca que obligó a que fuera trasladada de urgencia al Hospital General de Medellín. Su estado de salud fue tan crítico que sobre las 6:30 de la tarde del lunes falleció en este centro asistencial.

Incluso, el vicepresidente Restrepo había publicado una imagen en la que aparecían Juliana y Julián, lamentando la muerte, pero esta fue eliminada minutos después sin explicación alguna. El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, dio mensajes de condolencias a la familia por este lamentable hecho durante la sesión del Concejo de este martes. Incluso se hizo un minuto de silencio por la memoria de esta joven en el recinto. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, comentó que “Juliana de 20 años, tuvo tres paros cardíacos, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades, una joven de 20 años. Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, por su familia, una situación muy compleja”. Entérese: Maratón Medellín: dos corredores sufrieron complicaciones de salud Luego de su fallecimiento, los organizadores de la Maratón Medellín emitieron un comunicado lamentando lo ocurrido con esta participante: “Nos unimos de corazón a su familia y a sus seres queridos. Acompañamos su dolor con respeto, solidaridad y sinceras condolencias”. Juliana era estudiante de ingeniería biomédica de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, en una carrera que cuenta con opción académica en administración financiera, según la información publicada en su página de Linkedin.

Es egresada del colegio Anglo Colombiano, también en la capital del país, donde hizo sus estudios de primaria y secundaria. Además, fue capitana del equipo de baloncesto de la institución y obtuvo varios reconocimientos por su rendimiento académico. Tenía buen dominio del inglés. Más allá de su formación académica, era una apasionada por el deporte, por lo que llegó a participar en varias carreras en Colombia y el mundo. Algunas de ellas fueron la Carrera Allianz 15k en Bogotá, el 10 de mayo la Carrera de la Mujer en Madrid (España) y la Carrera por los Héroes en Bogotá en octubre de 2024. También le gustaba el fútbol y era hincha de Millonarios. Su visita a Medellín no era la primera que hacía este año. En la pasada Feria de las Flores estuvo con Alejandro en eventos como el Desfile de Silleteros y en el Superconcierto. Incluso recorrió Santa Elena durante la Noche Silletera. Le puede interesar: Maratón Medellín: 26.000 latidos, un anillo y muchas historias en una vibrante jornada que arrancó de madrugada Pero Juliana no fue la única persona atendida durante esta competencia. Mario Alberto Rosales Durán, de 39 años, también tuvo que ser llevado a la Clínica Las Vegas por una serie de convulsiones que debieron ser tratadas clínicamente. En la tarde de este lunes fue dado de alta por el personal médico. Con la muerte de esta joven ya son cuatro los fallecidos durante esta maratón durante los últimos ocho años. El primer caso ocurrió en 2018, cuando Juan Camilo Arboleda Alzate, quien participaba en la prueba de 21 kilómetros, cruzó la meta y posteriormente sufrió una emergencia cardíaca, falleciendo en el Hospital General.

En 2022, Jorge Andrei Valencia García, participante también de los 21 kilómetros, se desplomó durante la competencia y fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio. El tercer fallecido ocurrió en 2024 y se trató de Éver Alonso Peña Martínez, quien sufrió una emergencia cardíaca mientras participaba en la prueba de 21 kilómetros. Murió dos días después en el Hospital General. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes