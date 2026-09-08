La joven que murió en la Maratón Medellín 2026 era novia del hijo del vicepresidente José Manuel Restrepo

Juliana Ávila Saouda, de 20 años, falleció mientras participaba en la Maratón Medellín 2026 por cuenta de una serie de fallas respiratorias que sufrió durante la carrera. Esta joven era la novia de Julián Restrepo Céspedes, hijo del vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano.
Esta mujer llegó desde Bogotá para participar en la carrera de 21 kilómetros de este domingo y durante la misma sufrió una afección cardiaca que obligó a que fuera trasladada de urgencia al Hospital General de Medellín. Su estado de salud fue tan crítico que sobre las 6:30 de la tarde del lunes falleció en este centro asistencial.