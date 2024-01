Los empleados, vinculados y tercerizados, se empezaron a reunir desde las 9:30 a.m. aproximadamente con el fin de organizar pancartas y consignas que han mantenido vigentes en las últimas semanas en medio de plantones en los que exigen que les den garantías laborales, pero también para cumplir su labor de atender a los pacientes.

Gutiérrez llegó hacia las 10:00 a.m. y tuvo un recibimiento masivo en la entrada de las instalaciones. Enfermeras, médicos, especialistas, personal de aseo y otros cargos estuvieron allí para alzar la voz con el llamado que llevan haciendo hace meses: se quejan de retrasos en pagos de salarios, falta de insumos para trabajar y hasta falta de mantenimiento a los equipos. Han dicho que no tienen ni papel higiénico para darles a los pacientes y que a algunos los han tenido que remitir a otros centros asistenciales porque no tienen cómo atenderlos.