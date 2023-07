Se trata de la firma italiana Todini CoS´struzioni Generali S.P.A, la empresa china China Gezhouba Group y el Consorcio C y S, integrado por la también china Yellow River CO., LTD. y la colombiana Schrader Camargo S.A.S.

Este último consorcio, vale recordar, está compuesto por dos de las tres firmas que ya se habían presentado en grupo al último proceso de licitación bajo la sombrilla del Consorcio Ituango PC-SC, que terminó siendo el único competidor, pero fue descalificado por no lograr acreditar la experiencia de su socio nacional.

Según añadió EPM, a partir de este jueves comenzará con el proceso de evaluación de las ofertas de los tres competidores, para definir a quien entrega el megacontrato, que tiene inversiones estipuladas en cerca de $1 billón de pesos.